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Значение имеет запах, он обязан или быть приятным, или совсем отсутствовать. Как выбрать безопасную помаду
Источник материала: СТВ
Как выбрать безопасную помаду, рассказали в программе
Дарья Секерич, корреспондент:
Помада сегодня имеет не только декоративное значение, но и активно используется как гигиеническое средство. Она не только придает губам приятный внешний вид, но и защищает от действий внешних факторов.
Ольга Королева, визажист, преподаватель:
Главным критерием выбора помады является далеко не цвет, поскольку губы нуждаются в постоянном уходе, увлажнении и защите, очень важно чтобы приобретенная помада смогла это обеспечить. Необходимо больше внимания обратить на состав покупки. Любая качественная помада неизменно включает в себя следующие компоненты: воск, цетиловый спирт, витамины, масла и вазелин.
Ольга Королева:
Чтобы сделать правильный выбор, стоит обратить внимание на внешний вид помады. Структура средства обязана быть плотной, размерной без странных пузырьков и подтеков. Нужно проследить, чтобы на выдвигающихся элементах не было трещин, скоплений, вмятин и надломов.
Значение имеет и запах, он обязан или быть приятным, или совсем отсутствовать. Данное условие является обязательным, когда вы собираетесь выбрать косметическое средство. Неприятный запах говорит о том, что продукт просрочен или некачественный.
Ольга Королева:
Внимательно изучите внешний вид помады, прежде чем ее купить. И по возможности воспользуйтесь пробником – это позволит выявить существенные недостатки и определить срок годности косметического средства.
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Значение имеет запах, он обязан или быть приятным, или совсем отсутствовать. Как выбрать безопасную помаду
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