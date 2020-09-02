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Анатоль Сидоревич: Политика пришла в храмы

02.09.2020 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Конференция Католических Епископов в Беларуси "глубокой обеспокоенностью" отреагировала на фактическую высылку из Беларуси архиепископа Тадеуша Кондрусевича.

Анатоль Сидоревич: Политика пришла в храмы

Как известно, 31 августа при пересечении государственной границы на пограничном переходе Кузница Белостокская-Брузги главе Конференции Католических Епископов в Беларуси архиепископу Тадеушу Кондрусевичу было отказано во въезде в страну.


«Недопустимо, что епископ Католической Церкви, являющийся пастырем порученных ему верующих, лишён возможности находиться в собственной епархии и нести в ней служение, вверенное ему Святейшим Отцом Франциском, - говорится в заявлении. - Запрет на въезд на территорию Беларуси архиепископу Тадеушу Кондрусевичу, являющемуся гражданином Республики Беларусь, Конференция Католических Епископов в Беларуси считает противоречащим действующему законодательству Республики Беларусь. 


Эти и подобные действия отдельных органов власти не способствуют выстраиванию конструктивных отношений между государством и Католической Церковью в нашей стране, не служат снятию напряжённости и преодолению глубокого разделения в обществе».


О причинах и возможных последствиях такого шага официального Минска «Белорусскому партизану» рассказал историк Анатоль Сидоревич.


- Я просто поражен безголовием руководства Республики Беларусь. Как это они не впускают гражданина Республики Беларусь, уроженца Гродненского района, в свое Отечество? Это же противоречит всем международным правилам. 


Лишать гражданства в соответствии с Пактом о гражданских и политических правах или со Всеобщей декларацией прав человека никто не имеет права. Это раз. А во-вторых, человек имеет право выезжать и СВОБОДНО ВОЗВРАЩАТЬСЯ – все записано в международных пактах, которые признает и подписала Республика Беларусь.


Это просто безголовие, скандал, дискредитация нашего государства.


Само собой, это вызовет реакцию в католическом мире: миллиард с лишним католиков во всем мире, или как минимум католическая иерархия всего мира, примет во внимание этот скандал. Это будет расцениваться как преследование Католической церкви в Беларуси.


Пока не знаю, как отреагировал Государственный секретариат Ватикана, в частности – архиепископ Галахер, который отвечает за международные отношения; думаю, вызовут и белорусского посла в Государственный секретариат Ватикана, потребуют объяснений.


- А чем белорусские власти могут пояснить запрет на въезд митрополиту Кондрусевичу?


- Это ничем нельзя объяснить (возмущенно)! Это можно объяснить только так называемой «большевистской целесообразностью».


- Так в чем заключается большевистская целесообразность?


- Власти думают, что, если здесь не будет митрополита Тадеуша, значит, Католический костел будет сидеть как мышь под веником, будут сидеть и бискупы, священники и верующие. 


Но этого они не дождутся, наоборот, они дождутся противоположного – неудовлетворенность этой властью будет нарастать и в католической среде – как в римо-католической, так и греко-католической среде. Даже те, кто старался держаться подальше от политики, теперь увидели, что политика пришла в храмы.



- То есть, протестное движение будет расширяться и за счет верующих?


- Оно должно расширяться. В конце концов, пора понять, что Беларусь – многоконфессиональная страна, пора прекратить уже популяризировать одну Православную церковь – ко всем нужно относиться одинаково.


Меня всегда удивляет, когда я вижу во власти римо-католика или греко-католика: как католик может сотрудничать с этой властью?


- А как отреагирует БПЦ на такой беспрецедентный выпад против Католической церкви?


- Будет молчать, особенно теперь, при Вениамине, я более чем уверен, что будет молчать – выражать солидарность с католиками они не будут, это католики выражают солидарность с православными. Понятно, найдутся отдельные православные священники, возможно, и кто-то из епископов найдется, но не думаю, что по этому поводу выскажется экзарх Вениамин.


Кстати, Вениамин назначен с нарушением всех канонов. Экзархом можно назначить кого угодно – любого, кто имеет сан священника. Но экзарх только наблюдает, чтобы ему целовали епископы ручку, нужно, чтобы он был в одном или более высоком сане – он должен быть митрополитом. 


А Вениамин ниже саном чем архиепископ Пинский и архиепископ Гродненский. Такое возможно только в Беларуси, только в Белорусской православной церкви.

 
Теги: Минск
 
 
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Конференция Католических Епископов в Беларуси "глубокой обеспокоенностью" отреагировала на фактическую высылку из Беларуси архиепископа Тадеуша Кондрусевича.
 
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