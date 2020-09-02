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В организме Навального нашли следы яда из группы «Новичок»

02.09.2020 17:44 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Тест проведен специальной лабораторией вооруженных сил Германии

Лаборатория Бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок», сообщается на сайте правительства Германии, пишет kommersant.ru.

«Специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест с использованием образцов, полученных от Алексея Навального. Были предоставлены недвусмысленные доказательства наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы "Новичок"»,— говорится в сообщении.

Нервно-паралитическое вещество «Новичок» было разработано в СССР. В использовании именно этого яда Великобритания подозревает российские спецслужбы в связи с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сегодня обсудила полученные результаты с членами кабинета министров и согласовала с ними дальнейшие шаги немецкого правительства. «Федеральное правительство самым решительным образом осуждает это нападение. Российское правительство призвано объяснить произошедшее»,— заявляет правительство Германии.

МИД Германии проинформирует посла России в Берлине о результатах обследования. Также будут проинформированы партнеры ФРГ в ЕС и НАТО. Кроме того, Берлин свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

С 20 августа господин Навальный находится в коме. 22 августа его перевезли из Омска в берлинскую клинику «Шарите» в статусе «гостя канцлера». В Германии заявили об отравлении политика, российские медики эту версию отрицают. Берлин, Париж и Брюссель призвали Москву расследовать «предполагаемое покушение» и наказать виновных. Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости «скороспелых и необоснованных обвинений» и выразил заинтересованность в расследовании произошедшего с Алексеем Навальным. 27 августа МВД сообщило о том, что проводит проверку. По данным Генпрокуратуры России, доказательств преступления, совершенного против Алексея Навального, нет.

 
 
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Тест проведен специальной лабораторией вооруженных сил Германии
 
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