Теряют прибыль и уезжают за границу. Что сейчас происходит в белорусских медиа: спросили у первых лиц

Источник материала: ProBusiness



Фото: www.pexels.com

«Про бизнес» продолжает следить за ситуацией в стране. Недавно мы расспросили юристов о том, что происходит в их сфере деятельности, а сейчас решили узнать о происходящем у коллег по цеху. Мы задали первым лицам белорусских медиа одни и те же вопросы:

1. Что происходит в вашей компании сегодня в связи с обстановкой в Беларуси? С какими трудностями вы столкнулись?

2. Что вы сейчас предпринимаете с учетом ситуации и что планируете предпринять в ближайшее время?

3. Какие у вас прогнозы по деятельности вашей компании на ближайшие месяцы?

Вот что нам ответили:

Tribuna.com

Максим Березинский

Руководитель проекта Tribuna.com в Беларуси и Украине

1. Сегодня наш сайт в Беларуси заблокирован. Проблемы начались еще 9 августа, как и у всех. Однако сайт работал с перебоями и после того, как Интернет включили. Мы пытались выяснить причины, писали и звонили в Мининформ, «Белтелеком», МТС, А1, ОАЦ, НЦОТ, БелГИЭ и другие организации. Однако внятных ответов получить не удавалось до тех пор, пока мы вечером 21 августа не узнали, что сайт попал в число заблокированных.

С тех пор продолжаем безуспешные попытки что-либо узнать о причинах. На данный момент мы даже не получили уведомление о блокировке. В Мининформе говорят, что блокировка осуществлена по инициативе ОАЦ. В ОАЦ ничего не комментируют и отправляют в Мининформ. Мининформ говорит, что запрос в ОАЦ отправлен, однако никакого ответа пока не пришло. Так и живем уже больше трех недель.

2. Мы доступны через VPN, трафик сайта серьезно упал — со 120–150 тысяч сессий в сутки до 15–20 тысяч. Конечно, мы нашли несколько лазеек, которые помогают нам собирать трафик, продавать рекламу и рассказывать нашим пользователям о том, как спорт переживает все эти события. Например, количество подписчиков в телеграм-канале выросло практически в два раза.

3. С учетом сложившейся ситуации сейчас главная задача — оптимизировать процессы и понять, как жить в текущих условиях. Очевидно, что мы недополучаем серьезную часть доходов. Были планы расширить команду, но, понятно, их все пришлось отложить. Ну и налогов при таком раскладе тоже заплатим меньше. Вот пример простой истории, в которой проигрывают все: редакция, пользователи, спортсмены, государство. Как власть собирается выходить из этого тупика — для меня загадка.

Сейчас все наши усилия направлены на сохранение редакции и активной аудитории. Мы много работали над тем, чтобы собрать тех, кто не только интересуется спортом, но и разделяет наши ценности. Мы благодарны всем тем, кто продолжает, несмотря на преграды, посещать Tribuna.com. Нас много — и, значит, мы точно победим!

KYKY

Анастасия Рогатко

Главный редактор интернет-журнала KYKY.org

1. Сайт KYKY был недоступен с 9 по 12 августа — причины мы не знаем. Сейчас редакция KYKY выехала из Беларуси — это временная мера. Покинули страну директор, я и часть журналистов. Это решение было принято после того, как 17 августа в офис, который мы арендуем вместе с агентством Vondel/Hepta, пришли с обыском представители Департамента финансовых расследований. В результате сотрудники ДФР обыскали дом нашего директора Саши Романовой, обыск был и у нашего соучредителя и директора Vondel/Hepta Саши Василевича. После этого Василевича забрали на допрос. Сейчас он взят под стражу, насколько нам известно, ему готовят уголовное обвинение.

Счет компании «Минт-Медиа», которая издает KYKY.org и The Village Беларусь, заблокирован решением ДФР.

2. Сейчас мы делаем все, чтобы сохранить команду и иметь возможность платить зарплаты. Сайт KYKY, как и наш новостной телеграм-канал «Кулуары KYKY», продолжают обновляться, как и раньше.

3. Горизонт планирования сократился буквально до суток. Так что строить прогнозы я не берусь — это в любом случае будет лирика.

В нашей истории важно понимать, что всё происходящее с редакцией KYKY — результат, как мы считаем, давления (в первую очередь) на Сашу Василевича. Этот человек вырастил одно из лучших рекламных агентств города, запустил несколько независимых онлайн-изданий, открыл главную частную галерею современного искусства в Минске. Все эти проекты украшают город, приносят государству налоги и развивают креативные индустрии в Беларуси. Возможно, те, кто принимает эти решения, не заинтересованы в экономическом и культурном будущем страны. Но мы считаем иначе и будем работать в любом случае — этого хочет Саша и этого хотим мы. К тому же медиа сейчас важны как никогда.

ONLINER

Ксения Шуравко

Co-owner в Onliner.by

1. В связи с полными и частичными отключениями Интернета в августе 2020 года мы на протяжении недели не могли в полной мере обеспечить наших клиентов, 3 миллионов пользователей экосистемы Onliner, контентом наших сервисов. Плюс многие компании еще с начала августа приостановили размещение рекламы, замерли в своей деловой активности.

Вследствие этого мы не оказали услуги нашим партнерам и недополучили существенную часть планируемой выручки во всех основных направлениях: от сервиса «Новостей» до «Каталога», «Автобарахолки» и др. Нам пришлось в очередной раз в этом году перенастраивать свой фокус и менять приоритеты, но даже несмотря на очевидно беспрецедентную эффективность команды и огромные усилия всех наших ребят, выполнить план по выручке удалось лишь на 84%. В абсолютном выражении этот показатель ниже COVID-апреля 2020. Плюс наши журналисты были избиты, была поломана дорогая техника редакции. Все эти дни тяжелейшее эмоциональное напряжение сказывается на эффективности, многие наши сотрудники и их семьи испытывают колоссальной стресс. Уверена, некоторые уже думают о релокейте, и нам еще предстоит решать эти проблемы.

2. Мы перешли на более частые оперативные встречи-звонки внутри команд с учетом постоянно меняющейся ситуации. Планирование следующего года отложили на середину сентября, опять-таки, из-за неопределенности. Однако мы не сворачиваем планов по росту команд до конца 2020 года и планируем реализовать все наши продуктовые релизы в срок.

3. Будем держаться, продолжая обеспечивать белорусов лучшими в данных обстоятельствах сервисами и услугами, несмотря на прогнозируемое ухудшение экономической ситуации и уже очевидное изменение условий ведения хозяйственной деятельности и элементарно жизни.



Фото: unsplash.com

MYFIN

Алексей Паничев

CEO Myfin Group

1. Компания работает в антикризисном режиме. Выручка в Беларуси сократилась на 70%. Приходится пересматривать бюджеты, сокращать издержки, пересматривать инвестиционные планы. Часть команды в связи с этим была переведена на проекты в других странах. Все это тормозит развитие и отнимает очень много времени.

2. Как и сказал выше, все усилия направлены на сохранение рабочей обстановки, поиск возможностей сохранить команду. Ищем замену сотрудникам, которые решили уехать из страны. Благодаря диверсифицированным доходам в других странах, инвестициям «Зубр Капитал» удалось избежать критических последствий для бизнеса. Однако среднесрочное планирование белорусского сегмента перешло в разряд гадания.

3. Так как большая часть выручки формируется за границей, компания в целом менее зависима от обстановки в стране. Мы планируем двигаться в рамках корпоративной долгосрочной стратегии, смещая некоторые цели по белорусскому рынку на более отдаленные периоды.

Верю, что благоразумие всех сторон противостояния восторжествует и не приведет к расколу по флагу, по языку или еще чему-то. Думаю, это самое страшное. Надеюсь, что политический кризис закончится как можно быстрее и не приведет к непоправимым последствиям в экономике. Люблю свою страну и народ, хочу здесь жить и работать.

THE VILLAGE

Евгения Сугак,

Главный редактор The Village Беларусь

1. Наш сайт the-village.me заблокировали уже через несколько дней после выборов. Сначала Мининформ отрицал блокировку («Это официально? Они запросы писали?»), пуская нас по кругу из провайдеров, которые пытались помочь нам решить проблему. Через полторы недели Мининформ официально внес нас в список ресурсов, заблокированных по требованию ОАЦ. Соответственно, наш трафик упал в несколько раз. До блокировки он был около 1 300 000 уникальных пользователей и 5 000 000 просмотров в месяц.

2. Сейчас The Village Беларусь открывается у тех, у кого стоит VPN, и за пределами Беларуси. Мы пытаемся добиться конкретики от ОАЦ, но объяснять, за какие именно материалы нас заблокировали, похоже, никто не собирается. На наши письма с запросами ответа мы до сих пор не получили.

3. Прогнозировать сейчас сложно. Наш сайт заблокирован, наш счет заблокирован, но мы продолжаем работать, выпускаем то же количество статей, что и раньше, активно ведем Телеграм-канал . Мне жаль, что наши читатели недополучают нашего контента (VPN пока не очень популярен в стране). Мне жаль, что наш трафик упал, хотя в августе он мог стать больше прежнего. Но это все несоразмерно с тем, как ранит отсутствие с нами нашего учредителя Саши Василевича, который сейчас находится в СИЗО. Но мы стоически принимаем все происходящее. Сейчас все платят какую-то цену за перемены в стране и нашу общую будущую свободу.



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