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Избивал омоновца, призывал резать людей в соцсетях. В Беларуси продолжаются расследования фактов массовых беспорядков

02.09.2020 18:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Правоохранители продолжают расследования фактов массовых беспорядков в стране после выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Избивал омоновца, призывал резать людей в соцсетях. В Беларуси продолжаются расследования фактов массовых беспорядков

Был задержан 27-летний минчанин, который участвовал в избиении омоновца. Другой подозреваемый, 33-летний неработающий, вышел на улицу 9 августа с металлической трубой в руках. В районе стелы «Минск – город-герой» он также присоединился к агрессивным митингующим. Все они дают признательные показания.

Избивал омоновца, призывал резать людей в соцсетях. В Беларуси продолжаются расследования фактов массовых беспорядков

9 августа вечером на Немиге участвовал в драке с ОМОНом. Одного из них я повалил и ударил ногой. После этого подбежали очень много людей, начали его избивать. В содеянном раскаиваюсь.

Избивал омоновца, призывал резать людей в соцсетях. В Беларуси продолжаются расследования фактов массовых беспорядков

Шел, присоединился к толпе.
Где это было?
В районе стелы. Шепнули сзади: «Возьми палку».

Избивал омоновца, призывал резать людей в соцсетях. В Беларуси продолжаются расследования фактов массовых беспорядков

Установлена личность еще одного активного участника массовых беспорядков, который на своих страницах в соцсетях призывал «резать и убивать» сотрудников милиции. 25-летний бывший спортсмен, ныне грузчик, был в первых рядах протестующих, тех, кто в районе станции метро «Пушкинская» устраивал «сцепки» и оказывал активное сопротивление силам правопорядка.

Избивал омоновца, призывал резать людей в соцсетях. В Беларуси продолжаются расследования фактов массовых беспорядков

Я писал на некоторых Telegram-каналах, на одном, в «Беседах белорусской революции», о призывах, о чем сожалею.
Какие призывы были?
Призывы резать, убивать.

Избивал омоновца, призывал резать людей в соцсетях. В Беларуси продолжаются расследования фактов массовых беспорядков

Все они сейчас раскаиваются в содеянном, однако установленной законом ответственности избежать не удастся. Правоохранители напоминают: каждый человек, нарушивший закон, будет найден и понесет заслуженное наказание.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Правоохранители продолжают расследования фактов массовых беспорядков в стране после выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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