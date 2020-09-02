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В организме Навального нашли следы яда из группы «Новичок»

02.09.2020 18:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Военные специалисты в Германии установили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы боевых отравляющих веществ «Новичок», утверждает правительство ФРГ. О данных исследования будут проинформированы власти ЕС и НАТО.

«По инициативе клиники "Шарите" специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест с использованием биологических материалов Алексея Навального. Были предоставлены недвусмысленные доказательства наличия в его организме химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия из группы "Новичок"», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Германии.

В заявлении подчеркивается, что сложившуюся ситуацию уже обсудили члены немецкого правительства, включая канцлера Ангелу Меркель. «То, что Алексей Навальный в России стал жертвой отравления веществом нервно-паралитического действия, поражает. Федеральное правительство самым решительным образом осуждает эту атаку. Мы призываем российское правительство объяснить произошедшее», — заявили в правительстве ФРГ.

О результатах исследований будут проинформированы партнеры Германии по НАТО и ЕС, также будет передано уведомление в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая в 2019 году одобрила включение «Новичка» в список запрещенных веществ.

«Новичок» относится к фосфорорганическим боевым отравляющим веществам нервно-паралитического действия. Разработка подобных токсинов проводилась в СССР в 1973–1976 годах.
 
 
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Военные специалисты в Германии установили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы боевых отравляющих веществ «Новичок»,...
 
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