Песков о рефинансировании белорусского госдолга: Надо подождать

"Мишустин же едет, и надо дождаться его контакта", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что уже 3 сентября в ходе визита Мишустина в Минск будет принято решение по поводу белорусского госдолга.





Песков также переадресовал в правительство вопрос о том, есть ли уже какое-то готовое решение по этой теме. "Контакты на эту тему продолжаются", - добавил пресс-секретарь президента.





Напомним, на днях Лукашенко заявил, что во время очередного разговора с Путиным договорился о российском кредите в $1 млрд для рефинансирования госдолга.