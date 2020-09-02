15-летняя школьница погибла в ДТП. Не ясно, была ли она пассажиркой или водителем

Источник материала: Onliner

С 25 августа по 5 сентября по всей стране проходит мероприятие ГАИ «Внимание — дети!». Главная его задача — профилактика ДТП с участием несовершеннолетних: проверки правил перевозки детей, памятки, беседы, конкурсы, викторины, кинолектории. Однако именно в этот период произошла авария, в которой погибла 15-летняя школьница.

Авария произошла 31 августа в 19:50 на улице Первомайской в д. Гуличи Ляховичского района, но о ней в ГАИ сообщили только сегодня. «По предварительной информации, водитель Opel на закруглении гравийной дороги не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево, — рассказали в Госавтоинспекции региона. — В результате происшествия несовершеннолетняя девочка погибла».





«Также в автомобиле находился 20-летний житель аг. Жеребковичи (владелец транспортного средства), он госпитализирован в медицинское учреждение, — дополнили инспекторы. — Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Также устанавливается, кто в момент аварии находился на рулем автомобиля, назначен ряд экспертиз. Возбуждено уголовное дело, следователями будет дана правовая оценка действиям водителя».

Читайте также: