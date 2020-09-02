Задержанные 1 сентября студенты БНТУ и БГУ получили штрафы и административный арест

Задержанные 1 сентября студенты Белорусского государственного университета (БГУ) и Белорусского национального технического университета (БНТУ) получили штрафы и административный арест.





В телеграм-канале стачкома БГУ сегодня сообщалось, что время студенческого марша было задержано 15 студентов и преподавателей. «12 человек выпустили без протокола на поруки, заступился университет. Трех человек не отдали, на них будут протоколы, из них двоим точно штрафы, по последнему неизвестно», — отмечалось в сообщении.

Как заявила БелаПАН представитель студенческого актива с архитектурного факультета БНТУ, Викторию Гранковскую, собиравшую подписи под петицией ректору, арестовали на семь суток. Задержанный вместе с ней у входа в вуз Владислав Стасевич получил штраф в размере 15 базовых величин (405 рублей) и отпущен из зала суда. Задержанный во время студенческого марша Дмитрий Кривонос получил 10 суток.

Всех троих судили по ч. 1 статьи 23.34 и 23.4 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия и неподчинение требованию должностного лица).

Сегодня, по словам собеседницы БелаПАН, студенты БНТУ написали коллективное письмо на имя первого проректора Георгия Вершины с требованием объяснить, на каком основании были задержаны студенческие активисты на территории вуза. Заявление подписали около двух десятков студентов и их родители. В секретариате, куда они отнесли заявление, заявили, что рассмотрят его в течение месяца.

Кроме того, два представителя студентов сегодня ходили на прием в ректорат, где им подтвердили, что ОМОН, который находится на территории университета второй день, приглашен ректоратом для защиты студентов. «Также им сообщили, что все митинги и сбор подписей под петициями незаконны. Сказали, что вне учебы вы можете ходить на митинги и т.д., но если придет информация о вашем задержании, это будет рассматриваться в личном порядке. Администрация университета заняла такую позицию: в политику мы не лезем, ей не занимаемся и помогать студентам, которые попали в руки силовиков, не будем», — сказала студентка.

Кроме того, она отметила, что студенты БНТУ и еще как минимум двух крупных вузов начали массово писать заявления на выход из БРСМ. Эту информацию БелаПАН также подтвердили в студенческом активе Белорусского государственного университета.