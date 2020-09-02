ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Задержанные 1 сентября студенты БНТУ и БГУ получили штрафы и административный арест

02.09.2020 20:07 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Задержанные 1 сентября студенты Белорусского государственного университета (БГУ) и Белорусского национального технического университета (БНТУ) получили штрафы и административный арест.

Задержанные 1 сентября студенты БНТУ и БГУ получили штрафы и административный арест

В телеграм-канале стачкома БГУ сегодня сообщалось, что время студенческого марша было задержано 15 студентов и преподавателей. «12 человек выпустили без протокола на поруки, заступился университет. Трех человек не отдали, на них будут протоколы, из них двоим точно штрафы, по последнему неизвестно», — отмечалось в сообщении.

Как заявила БелаПАН представитель студенческого актива с архитектурного факультета БНТУ, Викторию Гранковскую, собиравшую подписи под петицией ректору, арестовали на семь суток. Задержанный вместе с ней у входа в вуз Владислав Стасевич получил штраф в размере 15 базовых величин (405 рублей) и отпущен из зала суда. Задержанный во время студенческого марша Дмитрий Кривонос получил 10 суток.

Всех троих судили по ч. 1 статьи 23.34 и 23.4 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия и неподчинение требованию должностного лица).

Сегодня, по словам собеседницы БелаПАН, студенты БНТУ написали коллективное письмо на имя первого проректора Георгия Вершины с требованием объяснить, на каком основании были задержаны студенческие активисты на территории вуза. Заявление подписали около двух десятков студентов и их родители. В секретариате, куда они отнесли заявление, заявили, что рассмотрят его в течение месяца.

Кроме того, два представителя студентов сегодня ходили на прием в ректорат, где им подтвердили, что ОМОН, который находится на территории университета второй день, приглашен ректоратом для защиты студентов. «Также им сообщили, что все митинги и сбор подписей под петициями незаконны. Сказали, что вне учебы вы можете ходить на митинги и т.д., но если придет информация о вашем задержании, это будет рассматриваться в личном порядке. Администрация университета заняла такую позицию: в политику мы не лезем, ей не занимаемся и помогать студентам, которые попали в руки силовиков, не будем», — сказала студентка.

Кроме того, она отметила, что студенты БНТУ и еще как минимум двух крупных вузов начали массово писать заявления на выход из БРСМ. Эту информацию БелаПАН также подтвердили в студенческом активе Белорусского государственного университета.

По информации МВД, накануне за участие в протестных акциях было задержано 128 человек. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Минске в отношении 95 человек, в том числе более 30 студентов, составлены протоколы об административном правонарушении. До судебного разбирательства 39 человек задержано. Лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна» сообщает, что суды, состоявшиеся 2 сентября, наказывали студентов штрафами и арестом на срок от 5 до 15 суток.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержанные 1 сентября студенты Белорусского государственного университета (БГУ) и Белорусского национального технического университета (БНТУ) получили штрафы и...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Пошли вон!" - студенты МГЛУ сотрудникам ОМОН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.09.2020
Mir24.TV Belarus
02.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика