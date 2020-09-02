В Ляховичском районе Opel влетел в дерево: погибла 15-летняя девушка

Источник материала: Tut.by

Несовершеннолетняя погибла в аварии, которая произошла вечером 31 августа в деревне Гуличи Ляховичского района. Об этом сообщили в ГАИ.





По информации инспекторов, водитель Opel ехал по улице Первомайской, на закруглении дороги он не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате ДТП 15-летняя девушка от полученных травм умерла. Находившийся в авто 20-летний владелец Opel с телесными повреждениями госпитализирован.





Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Также выясняется, кто в момент аварии находился за рулем автомобиля.