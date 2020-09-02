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В Ляховичском районе Opel влетел в дерево: погибла 15-летняя девушка

02.09.2020 20:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несовершеннолетняя погибла в аварии, которая произошла вечером 31 августа в деревне Гуличи Ляховичского района. Об этом сообщили в ГАИ.


По информации инспекторов, водитель Opel ехал по улице Первомайской, на закруглении дороги он не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате ДТП 15-летняя девушка от полученных травм умерла. Находившийся в авто 20-летний владелец Opel с телесными повреждениями госпитализирован.


Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Также выясняется, кто в момент аварии находился за рулем автомобиля.

 
 
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Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Также выясняется, кто в момент аварии находился за рулем автомобиля.
 
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