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В Ляховичском районе Opel влетел в дерево: погибла 15-летняя девушка
Источник материала: Tut.by
Несовершеннолетняя погибла в аварии, которая произошла вечером 31 августа в деревне Гуличи Ляховичского района. Об этом
По информации инспекторов, водитель Opel ехал по улице Первомайской, на закруглении дороги он не справился с управлением и врезался в дерево.
В результате ДТП 15-летняя девушка от полученных травм умерла. Находившийся в авто 20-летний владелец Opel с телесными повреждениями госпитализирован.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Также выясняется, кто в момент аварии находился за рулем автомобиля.
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Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Также выясняется, кто в момент аварии находился за рулем автомобиля.
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