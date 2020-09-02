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Врач-педиатр и его мысли. Юная художница из Борисова победила на международной выставке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С искренней благодарностью. Елизавета Цудик, ученица образцовой художественной студии «Палитра» средней школы № 24 Борисова, стала победителем Международной творческой выставки-акции в честь медицинских работников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На конкурс нужно было отправить онлайн-версию своего рисунка. После жюри выбирало лучшие.
Всего в проекте приняли участие более 2,5 тысяч юных художников. Елизавета нарисовала образ врача-педиатра. Кстати, работа выполнена в нестандартной художественной технике.
Лизавета Цудик, ученица образцовой художественной студии «Палитра» средней школы № 24:
Мария Ржеуцкая, руководитель образцовой художественной студии «Палитра» средней школы № 24:
Оригиналы работ победителей будут представлены на специальных выставках, цель которых – поддержка врачей. Акции пройдут и за рубежом.
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Новости Беларуси. С искренней благодарностью. Елизавета Цудик, ученица образцовой художественной студии «Палитра» средней школы № 24 Борисова, стала победителем...
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