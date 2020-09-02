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Врач-педиатр и его мысли. Юная художница из Борисова победила на международной выставке

02.09.2020 21:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С искренней благодарностью. Елизавета Цудик, ученица образцовой художественной студии «Палитра» средней школы № 24 Борисова, стала победителем Международной творческой выставки-акции в честь медицинских работников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Врач-педиатр и его мысли. Юная художница из Борисова победила на международной выставке

На конкурс нужно было отправить онлайн-версию своего рисунка. После жюри выбирало лучшие.

Всего в проекте приняли участие более 2,5 тысяч юных художников. Елизавета нарисовала образ врача-педиатра. Кстати, работа выполнена в нестандартной художественной технике.

Врач-педиатр и его мысли. Юная художница из Борисова победила на международной выставке

Лизавета Цудик, ученица образцовой художественной студии «Палитра» средней школы № 24:
Очень нравилось рисовать всякие профессии и их мысли: врача-педиатра и его инструменты, о которых он думает, его маленькую пациентку.

Врач-педиатр и его мысли. Юная художница из Борисова победила на международной выставке

Мария Ржеуцкая, руководитель образцовой художественной студии «Палитра» средней школы № 24:
Этот конкурс отличался тем, что мы своим творчеством, своими работами показывали деткам то, что действительно важно в нашей жизни. Это здоровье человека, также поддержка ближнего, дружелюбие.

Врач-педиатр и его мысли. Юная художница из Борисова победила на международной выставке

Оригиналы работ победителей будут представлены на специальных выставках, цель которых – поддержка врачей. Акции пройдут и за рубежом.

Люди в материале: Лизавета Цудик, Мария Ржеуцкая

 
 
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Новости Беларуси. С искренней благодарностью. Елизавета Цудик, ученица образцовой художественной студии «Палитра» средней школы № 24 Борисова, стала победителем...
 
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