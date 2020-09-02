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Мини-футбол. Сборная Беларуси узнала соперников по квалификации к ЧЕ-2022
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по мини-футболу узнала соперников по квалификации к чемпионату Европы-2022, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В финальную стадию пройдут победители квартетов, а также 6 из 8-ми лучших команд, которые займут вторые места. Два неудачника в очном противостоянии разыграют последний пропуск на Евро.
Представители Нидерландов освобождены от отбора на правах хозяев.
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по мини-футболу узнала соперников по квалификации к чемпионату Европы-2022, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наша команда по...
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