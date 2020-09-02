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Комфортное здание квартирного типа. Как выглядит новое общежитие в Гродно для студентов университета им. Я. Купалы

02.09.2020 22:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гродно – большое новоселье. Там открыли общежитие для студентов-купаловцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Строители выполнили работу с опережением срока почти на полгода.  

13-этажное общежитие рассчитано на 1030 мест. Оно стало одним из самых современных и крупнейших в области.  

Комфортное здание квартирного типа. Как выглядит новое общежитие в Гродно для студентов университета им. Я. Купалы

Здесь ушли от советского подхода к студенческим помещениям. Сделали ставку на комфорт проживания. Здание построено по квартирному принципу с тремя комнатами, кухней, санузлом и кладовкой. В каждом таком блоке есть вся необходимая мебель и бытовая техника. Предусмотрены кабинеты самоподготовки и кружковой работы, медицинский блок, буфет, а во дворе – спортивные площадки.  

Комфортное здание квартирного типа. Как выглядит новое общежитие в Гродно для студентов университета им. Я. Купалы

Комфортное здание квартирного типа. Как выглядит новое общежитие в Гродно для студентов университета им. Я. Купалы

Вопрос строительства студенческого дома для гродненского университета назрел давно, но стройка все не начиналась. Президент во время визита в Гродно осенью 2018 года дал поручение включить общежитие в республиканскую инвестпрограмму. Благодаря этому студенты встретили начало учебного года с долгожданным новосельем.  

Комфортное здание квартирного типа. Как выглядит новое общежитие в Гродно для студентов университета им. Я. Купалы

Здесь живут у нас ребята с одного факультета, то есть селят факультет на этаж, и ты знаешь всех. Приятно общаться, можно вместе заниматься.  

В комнатах по два человека, безусловно, это тоже удобно. У каждого есть личное пространство.  

Комфортное здание квартирного типа. Как выглядит новое общежитие в Гродно для студентов университета им. Я. Купалы

Комфортное здание квартирного типа. Как выглядит новое общежитие в Гродно для студентов университета им. Я. Купалы

Очень понравилось общежитие. Прекрасные комнаты, хорошие кровати. Очень удобные столы. Можно спокойно сидеть, обучаться. Также есть шкаф – можно сложить абсолютно все вещи. Есть просторная кухня, холодильники.  

В сравнении с прошлым общежитием здесь намного комфортней и уютнее.  

Комфортное здание квартирного типа. Как выглядит новое общежитие в Гродно для студентов университета им. Я. Купалы

Комфортное здание квартирного типа. Как выглядит новое общежитие в Гродно для студентов университета им. Я. Купалы

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:  
Это действительно общежитие современного типа. Очень приятно отметить тот факт, что это общежитие, с учетом еще четырех имеющихся общежитий, почти решит нашу проблему заселения иногородних студентов, проблему проживания иногородних студентов нашего университета.  

Комфортное здание квартирного типа. Как выглядит новое общежитие в Гродно для студентов университета им. Я. Купалы

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
Следующее направление – модернизация имеющихся общежитий. Обещать, что мы быстро построим еще одно, не буду, но в планах есть действительно – обеспечить наши университеты в потребностях в современных общежитиях на 100 %. Это и возможности экспорта услуг. Опять же, адекватные условия проживания для наших будущих руководителей, будущих работников нашей страны.  

Комфортное здание квартирного типа. Как выглядит новое общежитие в Гродно для студентов университета им. Я. Купалы

Комфортное здание квартирного типа. Как выглядит новое общежитие в Гродно для студентов университета им. Я. Купалы

Такой подарок в виде общежития теперь позволит университету повысить конкурентоспособность среди абитуриентов, в том числе по отношению к приграничным зарубежным вузам.  

Люди в материале: Ирина Китурко, Владимир Караник

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В Гродно – большое новоселье. Там открыли общежитие для студентов-купаловцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Строители выполнили...
 
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