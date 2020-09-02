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Комфортное здание квартирного типа. Как выглядит новое общежитие в Гродно для студентов университета им. Я. Купалы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродно – большое новоселье. Там открыли общежитие для студентов-купаловцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Строители выполнили работу с опережением срока почти на полгода.
Здесь ушли от советского подхода к студенческим помещениям. Сделали ставку на комфорт проживания. Здание построено по квартирному принципу с тремя комнатами, кухней, санузлом и кладовкой. В каждом таком блоке есть вся необходимая мебель и бытовая техника. Предусмотрены кабинеты самоподготовки и кружковой работы, медицинский блок, буфет, а во дворе – спортивные площадки.
Вопрос строительства студенческого дома для гродненского университета назрел давно, но стройка все не начиналась. Президент во время визита в Гродно осенью 2018 года дал поручение включить общежитие в республиканскую инвестпрограмму. Благодаря этому студенты встретили начало учебного года с долгожданным новосельем.
Здесь живут у нас ребята с одного факультета, то есть селят факультет на этаж, и ты знаешь всех. Приятно общаться, можно вместе заниматься.
В комнатах по два человека, безусловно, это тоже удобно. У каждого есть личное пространство.
Очень понравилось общежитие. Прекрасные комнаты, хорошие кровати. Очень удобные столы. Можно спокойно сидеть, обучаться. Также есть шкаф – можно сложить абсолютно все вещи. Есть просторная кухня, холодильники.
В сравнении с прошлым общежитием здесь намного комфортней и уютнее.
Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
Такой подарок в виде общежития теперь позволит университету повысить конкурентоспособность среди абитуриентов, в том числе по отношению к приграничным зарубежным вузам.
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Комфортное здание квартирного типа. Как выглядит новое общежитие в Гродно для студентов университета им. Я. Купалы
Новости Беларуси. В Гродно – большое новоселье. Там открыли общежитие для студентов-купаловцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Строители выполнили...
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