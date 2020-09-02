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«Сейчас очень много людей захотели жить и работать не здесь». Поговорили с Максимом Богрецовым из EPAM

02.09.2020 22:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня недалеко от ПВТ прошла акция в поддержку компании PandaDoc, в минском офисе которой прошел обыск. Ранее основатель и руководитель компании Микита Микадо рассказал Onliner, что обыск проводили сотрудники Департамента финансовых расследований. Предъявленные претензии — уклонение от уплаты налогов.

Акция, развернувшаяся вдоль МКАД, собрала около полутысячи человек. Сюда приходили в основном сотрудники компаний, зарегистрированных в ПВТ. Здесь Onliner неожиданно удалось пересечься с Максимом Богрецовым — страшим вице-президентом EPAM, который недавно вошел в Координационный совет. Для этого он взял бессрочный отпуск на основной работе.

«Сейчас очень много людей захотели жить и работать не здесь». Поговорили с Максимом Богрецовым из EPAM

Мы поинтересовались, как он воспринимает происходящее вокруг.

«Это все спонтанно: люди посмотрели новости, прочитали и вышли. Сейчас вся страна живет примерно в одном ритме. Ты каждый день читаешь про какой-то беспредел, поэтому и выходят самые разные люди, в самых разных местах, по самым разным причинам — так как прессуют всех», — говорит топ-менеджер EPAM.

Максим уверен, что причина, по которой тут и там проходят новые акции, кто-то организует помощь, связана исключительно с личной гражданской инициативой, а не с чьим-то требованием. Он добавил: «У людей есть право на самоорганизацию, самовыражение».

«И для инвесторов интересный сигнал получается. Один день вы высказываете активную гражданскую позицию, а на следующий Департамент финансовых расследований вдруг интересуется тобой и тут же «на всякий случай» задерживает», — говорит Максим. Такое положение вещей, добавляет он, ставит преграды для привлечения инвестиций и значительно усложняет работу бизнеса.

«Сейчас очень много людей захотели жить и работать не здесь». Поговорили с Максимом Богрецовым из EPAM

Он отметил, что теперь разрушаются «те элементы экономики, которые реально работают, которые реально собирают налоги, позволяют платить людям пенсии и зарплаты».

Сейчас, по словам Максима, бизнес вынужденно сворачивается. Если ситуация изменится, появится «уважение прав и народа», начнется обратный приток: «Здесь много патриотов, которые быстро вернутся и будут заново развиваться. Это будет очень быстро».

Журналист Onliner уточнил, не подталкивает ли происходящее к желанию переехать. «Нет ни одного человека, который совсем об этом не думал бы. И есть люди очень мужественные — они подумали и решили, что не могут уехать: мол, останемся, будем заниматься тем, чем занимались».

По словам Максима, компании должны поддерживать своих сотрудников в любые времена. Если есть потребность в релокейте и у компании имеется возможность поддержать такие амбиции, она идет навстречу.

«Сейчас очень много людей захотели жить и работать не здесь». Поговорили с Максимом Богрецовым из EPAM

«И нормальные компании это делали всегда. Что поменялось? Сейчас очень много людей захотели жить и работать не здесь. А стратегии компаний осталась прежними: попытаться удержать „мозги“», — говорит Максим, называя айтишников и предпринимателей «мозговой элитой» — по его словам, это самые инициативные и активные группы.

О своем решении уйти в бессрочный отпуск и оказаться в Координационном совете Макс не жалеет. «Жалеть можно только о том, что поздно ввязался и, может, были какие-то ошибки сделаны, которые можно было предотвратить».

 
 
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Сегодня недалеко от ПВТ прошла акция в поддержку компании PandaDoc, в минском офисе которой прошел обыск. Ранее основатель и руководитель компании Микита Микадо...
 
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