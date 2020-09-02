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Как прошел митинг против иностранного вмешательства в Минске - видео
03.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сторонники действующего президента Александра Лукашенко собрались в среду, 2 сентября, у здания посольства Польши. Участники митинга
Собравшиеся пришли с государственной символикой и самодельными плакатами. Они требовали немедленно прекратить вмешательство во внутренние дела Беларуси.
Аналогичные мероприятия прошли в Гродно – там участники митинга собрались у Консульства Польши, а также в Лиде, Островце и Житковичах.
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Участники митинга требовали остановить иностранное вмешательство во внутренние дела Беларуси. Смотрите, как это было в Минске у здания посольства Польши.
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