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Как прошел митинг против иностранного вмешательства в Минске - видео

03.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Сторонники действующего президента Александра Лукашенко собрались в среду, 2 сентября, у здания посольства Польши. Участники митинга выступали за мир, безопасность и спокойствие в стране.

Собравшиеся пришли с государственной символикой и самодельными плакатами. Они требовали немедленно прекратить вмешательство во внутренние дела Беларуси.

Аналогичные мероприятия прошли в Гродно – там участники митинга собрались у Консульства Польши, а также в Лиде, Островце и Житковичах.

 
Теги: Гродно
 
 
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Участники митинга требовали остановить иностранное вмешательство во внутренние дела Беларуси. Смотрите, как это было в Минске у здания посольства Польши.
 
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