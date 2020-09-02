Как прошел митинг против иностранного вмешательства в Минске - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сторонники действующего президента Александра Лукашенко собрались в среду, 2 сентября, у здания посольства Польши. Участники митинга выступали за мир , безопасность и спокойствие в стране.

Собравшиеся пришли с государственной символикой и самодельными плакатами. Они требовали немедленно прекратить вмешательство во внутренние дела Беларуси.

Аналогичные мероприятия прошли в Гродно – там участники митинга собрались у Консульства Польши, а также в Лиде, Островце и Житковичах.