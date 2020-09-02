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В Сухарево водитель Volkswagen сбил мальчика на велосипеде

03.09.2020 06:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Читательница Елена сообщила, что сегодня вечером на переходе перекрестка улиц Мазурова и Скрипникова в Минске сбили человека. В полдевятого еще стояла скорая. В столичной ГАИ рассказали, что пострадал несовершеннолетний велосипедист. Его забрали в больницу для осмотра.

По предварительной информации УГАИ Мингорисполкома, 39-летний водитель Volkswagen на перекрестке Мазурова — Скрипникова поворачивал направо на зеленый сигнал светофора и совершил наезд на 12-летнего велосипедиста. Мальчик ехал по велопереезду.



— Предварительно, телесных повреждений не зафиксировано — несовершеннолетний велосипедист доставлен для дополнительного осмотра в медицинское учреждение. На место происшествия выбывали сотрудники ОГАИ Фрунзенского РУВД. Проводится проверка, — рассказали Onliner в пресс-службе столичной ГАИ.

 
Теги: Минск
 
 
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Читательница Елена сообщила, что сегодня вечером на переходе перекрестка улиц Мазурова и Скрипникова в Минске сбили человека. В полдевятого еще стояла скорая. В...
 
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