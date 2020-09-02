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Смотрите, как ОМОН жёстко разогнал акцию айтишников возле ПВТ
Источник материала: Партизан
Сотрудники ОМОНа жёстко разогнали акцию айтишников возле Парка высоких технологий. П
Протестующие стояли по обе стороны кольцевой. Сначала милиция зачистила одну сторону, потом — другую.
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Сотрудники ОМОНа жёстко разогнали акцию айтишников возле Парка высоких технологий. П
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