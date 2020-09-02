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"Нет никаких сомнений": Гозман заявил о готовящемся присоединении Беларуси к России

03.09.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политический кризис в Беларуси постепенно выходит на плато.

"Нет никаких сомнений": Гозман заявил о готовящемся присоединении Беларуси к России
Несмотря на то, что отдельные эксперты все еще опасаются возможного роста протестной активности граждан и, как следствие, нарастания жестокости, с которой им противостоят силовики и представители власти в лице президента Александра Лукашенко, потенциала для последующего усиления протеста на данный момент нет. 
Впрочем, нет предпосылок и для того, чтобы протест начал постепенно утихать, тем более что Лукашенко не так давно и сам подтолкнул население к новой волне недовольства, сделав ряд неоднозначных высказываний в адрес протестующих, а также устроив весьма странное представление, летая над столицей на вертолете с автоматом в руках.
 
Для России, к слову, неспокойная Беларусь тоже является далеко не самым положительным драйвером. Многие специалисты уже высказывались о возможной проекции белорусского протеста на российский, тем более что свои точки социальной напряженности и протестной деятельности в стране уже есть. Более того, судя по тому, как комментируют происходящее на Западе, для России вмешательство в процесс и попытка стабилизировать ситуацию в Республике может обернуться новыми санкциями, чего на фоне ослабленной экономики и серьезного бюджетного дефицита допускать нежелательно. Как бы там ни было, но главным выгодоприобретателем во всей этой истории может стать Москва. Уже сейчас очевидно, что своими силами стабилизировать кризис в стране белорусский лидер не в состоянии. 

Признает это и сам Лукашенко, который все чаще обращается к Москве за помощью, то и дело повторяя в своих выступлениях тезисы о готовности российских властей «помочь навести порядок» и «отстоять суверенитет». Проще говоря, Кремль теперь находится в позиции самого Лукашенко, который годами лавировал между Россией и Западом, выторговывая у Москвы все больше экономических преференций. Теперь уже у российских властей появился прекрасный шанс вынудить Минск пойти на подписание новых соглашений об интеграции в рамках Союзного государства, от чего Лукашенко в последний год так ловко уклонялся. 

 Более того, как считает известный российский политик Леонид Гозман, дожать Беларусь на глубокую интеграцию у Владимира Путина уже получилось, поэтому на данный момент, считает бывший сопредседатель партии «Правое дело», можно говорить о подготовке к присоединению Беларуси к РФ. С таким заявлением Гозман выступил в беседе с журналистами. «У меня нет никаких сомнений в том, что Александр Лукашенко сдаст Беларусь в пользу России. Поездка в Москву на доклад лишь подчеркивает это. Владимир Путин в свою очередь очень хочет ее присоединить и сделать частью России, частью Российской империи. Он продолжит поддерживать имидж «собирателя земель русских». Он очевидно этого хочет, и он это сделает. Для Беларуси это станет настоящей трагедией, потому что в таком случае она окажется в тисках агонизирующей империи и освободится только тогда, когда освободится сама империя. 
Присоединение Беларуси к России – преступление Лукашенко против собственного народа», – заявил Леонид Гозман.
 
Теги: Минск
 
 
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