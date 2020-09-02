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Почему гамма-нож лучше скальпеля и какие возможности есть у РНПЦ онкологии и радиологии им. Н. Н. Александрова?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как получить «генетический портрет опухоли» и чем гамма-нож лучше скальпеля?
Ведущему онкологическому учреждению страны исполняется 60 лет. Все последние годы центр ведет активную модернизацию и внедряет новейшее оборудование. Ежегодно РНПЦ проводит более 10 тысяч операций. За 2019 год в Беларуси было выявлено 55 тысяч новых случаев онкологии. В среднем, их количество прирастает на 1000 за год. Это результат более широкого применения ранней диагностики и скрининговых программ.
На этих мониторах видно, как опухоль головного мозга становится мишенью для радиоактивных лучей кобальта. Между собой медики назвали технологию гамма-нож. Без скальпеля и анестезии процедура занимает от нескольких минут до нескольких часов. ДНК клеток опухоли повреждается с точностью до субмиллиметрового диапазона. Удалить новообразование с помощью этой технологии возможно даже в самых труднодоступных отделах мозга, когда обычная нейрохирургия бессильна.
РНПЦ онкологии и радиологии имени Александрова еще с 1960-х был известен на всем советском пространстве внедрением самых передовых технологий. Именно в боровлянском центре в то время появился первый в Советском Союзе линейный ускоритель электронов – прообраз современных аппаратов лучевой терапии.
Сегодня белорусские онкологи гордятся не только современным оборудованием и накопленным опытом, но и широкой выявляемостью новых случаев заболевания на ранней стадии. Ведь шансов победить рак тогда больше.
Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:
Успех в лечении зависит от точности диагноза. Сегодня в Беларуси делают ставку на таргетную (то есть целевую) терапию. Чтобы спрогнозировать развитие болезни и адресно подобрать лечение, в этой лаборатории получают «генетический портрет» опухоли. Чтобы выявить риски генетической предрасположенности, пройти исследование рекомендуют и родственникам онкобольных.
Анна Портянко, заведующая Республиканской молекулярно-генетической лабораторией канцерогенеза:
В борьбе с болезнью и временем в РНПЦ в Боровлянах часто обращаются и из-за рубежа. Из 30 тысяч пациентов почти каждый десятый – иностранец. Открыт и комфортабельный пансионат. На лечение приезжают из Прибалтики, Великобритании, Германии, Венесуэлы, но чаще – из России и Украины.
Светлана из Калининграда столкнулась с самым распространенным для женщин онкозаболеванием – рак груди. Пока пациентка в волнительном ожидании операции. Но белорусским врачам доверяет и, что крайне важно, в борьбе со страшным на первый взгляд диагнозом верит в выздоровление.
Светлана, пациентка РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:
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Почему гамма-нож лучше скальпеля и какие возможности есть у РНПЦ онкологии и радиологии им. Н. Н. Александрова?
Новости Беларуси. Как получить «генетический портрет опухоли» и чем гамма-нож лучше скальпеля? О современных методах лечения и диагностики рака рассказали в РНПЦ...
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