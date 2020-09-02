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Почему гамма-нож лучше скальпеля и какие возможности есть у РНПЦ онкологии и радиологии им. Н. Н. Александрова?

02.09.2020 21:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как получить «генетический портрет опухоли» и чем гамма-нож лучше скальпеля?

О современных методах лечения и диагностики рака рассказали в РНПЦ онкологии и радиологии имени Александрова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему гамма-нож лучше скальпеля и какие возможности есть у РНПЦ онкологии и радиологии им. Н. Н. Александрова?

Ведущему онкологическому учреждению страны исполняется 60 лет. Все последние годы центр ведет активную модернизацию и внедряет новейшее оборудование. Ежегодно РНПЦ проводит более 10 тысяч операций. За 2019 год в Беларуси было выявлено 55 тысяч новых случаев онкологии. В среднем, их количество прирастает на 1000 за год. Это результат более широкого применения ранней диагностики и скрининговых программ.

Подробнее о современных возможностях РНПЦ в материале Яны Шипко.

Почему гамма-нож лучше скальпеля и какие возможности есть у РНПЦ онкологии и радиологии им. Н. Н. Александрова?

На этих мониторах видно, как опухоль головного мозга становится мишенью для радиоактивных лучей кобальта. Между собой медики назвали технологию гамма-нож. Без скальпеля и анестезии процедура занимает от нескольких минут до нескольких часов. ДНК клеток опухоли повреждается с точностью до субмиллиметрового диапазона. Удалить новообразование с помощью этой технологии возможно даже в самых труднодоступных отделах мозга, когда обычная нейрохирургия бессильна.

Почему гамма-нож лучше скальпеля и какие возможности есть у РНПЦ онкологии и радиологии им. Н. Н. Александрова?


Оксана Новосельская, радиационный врач РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:
Задача этого облучения – разрушить опухолевые клетки, чтобы они либо полностью погибли, либо вызвать стабилизацию образования, чтобы оно не росло. Процедура специфическая, она требует фиксации инвазивной рамки. Если все выполнено грамотно, как положено, точность попадания – до 0,5 миллиметра. Это позволяет в некоторых случаях обойтись без хирургических манипуляций, потому что любая хирургия – это трепанация. И, конечно, риск осложнений после операции гораздо выше, чем после лучевой терапии.

Почему гамма-нож лучше скальпеля и какие возможности есть у РНПЦ онкологии и радиологии им. Н. Н. Александрова?

РНПЦ онкологии и радиологии имени Александрова еще с 1960-х был известен на всем советском пространстве внедрением самых передовых технологий. Именно в боровлянском центре в то время появился первый в Советском Союзе линейный ускоритель электронов – прообраз современных аппаратов лучевой терапии.

Почему гамма-нож лучше скальпеля и какие возможности есть у РНПЦ онкологии и радиологии им. Н. Н. Александрова?

Сегодня белорусские онкологи гордятся не только современным оборудованием и накопленным опытом, но и широкой выявляемостью новых случаев заболевания на ранней стадии. Ведь шансов победить рак тогда больше.

Почему гамма-нож лучше скальпеля и какие возможности есть у РНПЦ онкологии и радиологии им. Н. Н. Александрова?

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:
Мы обладаем канцрегистром по всей стране, более 5 лет порядка более 300 тысяч стоит пациентов на учете. О чем это говорит? Что это те люди, которые, по сути дела, излечены от этого заболевания.

Почему гамма-нож лучше скальпеля и какие возможности есть у РНПЦ онкологии и радиологии им. Н. Н. Александрова?

Успех в лечении зависит от точности диагноза. Сегодня в Беларуси делают ставку на таргетную (то есть целевую) терапию. Чтобы спрогнозировать развитие болезни и адресно подобрать лечение, в этой лаборатории получают «генетический портрет» опухоли. Чтобы выявить риски генетической предрасположенности, пройти исследование рекомендуют и родственникам онкобольных.

Почему гамма-нож лучше скальпеля и какие возможности есть у РНПЦ онкологии и радиологии им. Н. Н. Александрова?

Анна Портянко, заведующая Республиканской молекулярно-генетической лабораторией канцерогенеза:
Врачи страны начинают понимать, как пользоваться возможностями лабораторий, как сюда направлять материал и какой результат можно получить. В первую очередь лаборатория была создана для развития так называемой персонифицированной медицины, потому что двух одинаковых людей не бывает, точно так же и двух одинаковых опухолей не бывает.

Почему гамма-нож лучше скальпеля и какие возможности есть у РНПЦ онкологии и радиологии им. Н. Н. Александрова?

В борьбе с болезнью и временем в РНПЦ в Боровлянах часто обращаются и из-за рубежа. Из 30 тысяч пациентов почти каждый десятый – иностранец. Открыт и комфортабельный пансионат. На лечение приезжают из Прибалтики, Великобритании, Германии, Венесуэлы, но чаще – из России и Украины.

Почему гамма-нож лучше скальпеля и какие возможности есть у РНПЦ онкологии и радиологии им. Н. Н. Александрова?

Светлана из Калининграда столкнулась с самым распространенным для женщин онкозаболеванием – рак груди. Пока пациентка в волнительном ожидании операции. Но белорусским врачам доверяет и, что крайне важно, в борьбе со страшным на первый взгляд диагнозом верит в выздоровление.

Почему гамма-нож лучше скальпеля и какие возможности есть у РНПЦ онкологии и радиологии им. Н. Н. Александрова?

Светлана, пациентка РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:
Вроде, как и знаешь про все, что надо… Но ты думаешь, что тебя это не коснется никогда. Сюда я приехала – мне, конечно, центр очень понравился. Конечно. Такой красивый и ухоженный, видно, что очень много сюда вложено сил и души. Отнеслись внимательно. Сейчас меня ждет операция. Надеюсь, что все будет хорошо, я справлюсь.

Люди в материале: Оксана Новосельская, Сергей Поляков, Анна Портянко, Яна Шипко

 
 
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Новости Беларуси. Как получить «генетический портрет опухоли» и чем гамма-нож лучше скальпеля? О современных методах лечения и диагностики рака рассказали в РНПЦ...
 
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