Посмотрите на редких амурских тигрят, которые родились в пандемию

Источник материала: Sputnik Беларусь

Эти четверо амурских тигрят родились в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка еще в мае. Центр расположен под Волоколамском, и сейчас тигрята живут там.

Это настоящее событие для мира дикой природы. Зоологи во всем мире трудятся над тем, чтобы в неволе создать "резервную популяцию" вида, ведь амурский тигр находится под угрозой исчезновения.

В дикой природе эти животные живут до пятнадцати лет. А в неволе - до двадцати пяти.

За три месяца малыши в Центре воспроизводства Московского зоопарка окрепли и набрали вес, они уже могут пробовать взрослую пищу. Когда тигрята подрастут, их отдадут в другие зоопарки.

А пока смотрите, как малыши резвятся вместе с тигрицей Шивой.