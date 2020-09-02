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Посмотрите на редких амурских тигрят, которые родились в пандемию

03.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Эти четверо амурских тигрят родились в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка еще в мае. Центр расположен под Волоколамском, и сейчас тигрята живут там.

Это настоящее событие для мира дикой природы. Зоологи во всем мире трудятся над тем, чтобы в неволе создать "резервную популяцию" вида, ведь амурский тигр находится под угрозой исчезновения.

В дикой природе эти животные живут до пятнадцати лет. А в неволе - до двадцати пяти.

За три месяца малыши в Центре воспроизводства Московского зоопарка окрепли и набрали вес, они уже могут пробовать взрослую пищу. Когда тигрята подрастут, их отдадут в другие зоопарки.

А пока смотрите, как малыши резвятся вместе с тигрицей Шивой.

 
 
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В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка появились на свет четверо амурских тигрят. Зоологи во всем мире трудятся над тем, чтобы в...
 
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