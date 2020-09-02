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Посмотрите на редких амурских тигрят, которые родились в пандемию
03.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Эти четверо амурских тигрят родились в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка еще в мае. Центр расположен под Волоколамском, и сейчас тигрята живут там.
Это настоящее событие для мира дикой природы. Зоологи во всем мире трудятся над тем, чтобы в неволе создать "резервную популяцию" вида, ведь амурский тигр находится под угрозой исчезновения.
В дикой природе эти животные живут до пятнадцати лет. А в неволе - до двадцати пяти.
За три месяца малыши в Центре воспроизводства Московского зоопарка окрепли и набрали вес, они уже могут пробовать взрослую пищу. Когда тигрята подрастут, их отдадут в другие зоопарки.
А пока смотрите, как малыши резвятся вместе с тигрицей Шивой.
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В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка появились на свет четверо амурских тигрят. Зоологи во всем мире трудятся над тем, чтобы в...
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