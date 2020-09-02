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Миллион тонн зерна намолотили хозяйства Витебской области. На севере Беларуси уже обработали более 90 % площадей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На севере страны хлеборобы уже обработали более 90 % площадей, во всех районах приступили к севу озимых культур, а в ближайших планах – уборка кукурузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Хотя страда еще не завершилась, областной каравай уже значительно больше прошлогоднего. Способствует этому и урожайность (в этом сезоне с каждого гектара аграрии убирают более 31 центнера зерна), и усилия хлеборобов.
Напарников чествовали в хозяйстве «Заозерье».
Сергей Егоров, председатель Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:
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Миллион тонн зерна намолотили хозяйства Витебской области. На севере Беларуси уже обработали более 90 % площадей
Новости Беларуси. На севере страны хлеборобы уже обработали более 90 % площадей, во всех районах приступили к севу озимых культур, а в ближайших планах – уборка...
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