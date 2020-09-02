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Миллион тонн зерна намолотили хозяйства Витебской области. На севере Беларуси уже обработали более 90 % площадей

02.09.2020 22:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На севере страны хлеборобы уже обработали более 90 % площадей, во всех районах приступили к севу озимых культур, а в ближайших планах – уборка кукурузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Миллион тонн зерна намолотили хозяйства Витебской области. На севере Беларуси уже обработали более 90 % площадей

Хотя страда еще не завершилась, областной каравай уже значительно больше прошлогоднего. Способствует этому и урожайность (в этом сезоне с каждого гектара аграрии убирают более 31 центнера зерна), и усилия хлеборобов.

В лидерах жатвы – молодежный экипаж Леонида Алексеенко и Сергея Колбасова. Им удалось намолотить 4 тысячи тонн.

Миллион тонн зерна намолотили хозяйства Витебской области. На севере Беларуси уже обработали более 90 % площадей

Напарников чествовали в хозяйстве «Заозерье».

Миллион тонн зерна намолотили хозяйства Витебской области. На севере Беларуси уже обработали более 90 % площадей

Сергей Егоров, председатель Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:
Это, в первую очередь, конечно, за счет слаженной работы наших агропромышленных объединений. После подписания Указа состав расширился. Сельхозорганизациям, которые вошли в агропромышленное объединение, была оказана своевременно помощь: и технологическая, и в выделении топлива, минеральных удобрений. Конечно, это тоже свою роль сыграло, и сейчас вот этим полновесным колосом дает свои плоды.

Миллион тонн зерна намолотили хозяйства Витебской области. На севере Беларуси уже обработали более 90 % площадей

Всего в Беларуси намолотили 7 миллионов 830 тысяч тонн зерна. Пройдено более 95 % площадей.

Люди в материале: Леонид Алексеенко, Сергей Колбасов, Сергей Егоров

 
 
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Новости Беларуси. На севере страны хлеборобы уже обработали более 90 % площадей, во всех районах приступили к севу озимых культур, а в ближайших планах – уборка...
 
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