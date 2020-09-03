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Владимир Базанов: готовы показать хороший футбол

03.09.2020 06:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу отныне будет выступать в новой форме. Презентация экипировки состоялась на столичном стадионе «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

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Домашний комплект выполнен в белых цветах с красными элементами национального орнамента. Отличительным элементом майки является центральная вертикальная полоса с традиционным белорусским рисунком.

Владимир Базанов: готовы показать хороший футбол

Гостевой вариант же будет красного цвета, однако стилистические элементы будут прежними. Также на обоих вариантах в области воротника красуется хештег «белыякрылы».

На презентации обсудили и ближайшие игры национальной команды Беларуси по футболу.

Владимир Базанов: готовы показать хороший футбол

Владимир Базанов, председатель АБФФ:
Я сегодня общался с командой: в очень хорошем настроении, готовы, так скажем, показать хороший футбол. Естественно, важны победы, чтобы эта форма приносила не только... Удачу нам приносила, а не просто была формой.

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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу отныне будет выступать в новой форме. Презентация экипировки состоялась на столичном стадионе «Динамо», сообщили в...
 
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