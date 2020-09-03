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Александр Мартынов: «По футболу все соскучились. Очень ждали, когда сборную соберут»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу отныне будет выступать в новой форме. Презентация экипировки состоялась на столичном стадионе «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Но, безусловно, собравшихся волновала не только форма: множество вопросов возникало по ближайшим играм национальной команды.
Александр Мартынович, капитан сборной Беларуси по футболу:
Очень хочется сыграть, очень много желания, поэтому все ждем. По тренировкам, по желанию, по самоотдаче желание запредельное.
После столь долгого засушья в международном футболе игры национальной сборной – еще и в новом обмундировании – станут глотком свежего воздуха для всех болельщиков и любителей футбола.
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу отныне будет выступать в новой форме. Презентация экипировки состоялась на столичном стадионе «Динамо», сообщили в...
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