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Александр Мартынов: «По футболу все соскучились. Очень ждали, когда сборную соберут»

03.09.2020 06:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу отныне будет выступать в новой форме. Презентация экипировки состоялась на столичном стадионе «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Мартынов: «По футболу все соскучились. Очень ждали, когда сборную соберут»

Но, безусловно, собравшихся волновала не только форма: множество вопросов возникало по ближайшим играм национальной команды.

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Александр Мартынов: «По футболу все соскучились. Очень ждали, когда сборную соберут»

Александр Мартынович, капитан сборной Беларуси по футболу:
Настроение хорошее, тренировки, все отлично, погода тоже. По футболу все соскучились. Очень ждали, когда сборную соберут, потому что из-за всяких вирусов все никак мы не можем сыграть, поэтому очень рады. Ждем и этих матчей, и наших, скажем так, самых ответственных матчей, для чего мы все это делаем.

Очень хочется сыграть, очень много желания, поэтому все ждем. По тренировкам, по желанию, по самоотдаче желание запредельное.

После столь долгого засушья в международном футболе игры национальной сборной – еще и в новом обмундировании – станут глотком свежего воздуха для всех болельщиков и любителей футбола.

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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу отныне будет выступать в новой форме. Презентация экипировки состоялась на столичном стадионе «Динамо», сообщили в...
 
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