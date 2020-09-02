США, ЕС и Канада обсуждают срочные санкции против Беларуси

Источник материала: АФН

Канада, США и Евросоюз обсуждают возможные санкции против Беларуси, котореы могут быть введены уже в ближайшем будущем.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Канаде, знакомый с ситуацией.

«Если решение о санкциях будет принято, их введут в ближайшем будущем», — заявил собеседник агентства.

По его словам, причиной санкций со стороны западных стран стали действия властей при подавлении протестов, начавшихся после выборов 9 августа.

Как пояснил источник Reuters, Канада, США и страны ЕС ясно дали понять, что подобная ситуация в Беларуси не может продолжаться. Поэтому партнеры рассматривают возможность введения санкций, передает РБК.