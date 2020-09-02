ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США, ЕС и Канада обсуждают срочные санкции против Беларуси

03.09.2020 07:05 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Канада, США и Евросоюз обсуждают возможные санкции против Беларуси, котореы могут быть введены уже в ближайшем будущем.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Канаде, знакомый с ситуацией.

«Если решение о санкциях будет принято, их введут в ближайшем будущем», — заявил собеседник агентства.

По его словам, причиной санкций со стороны западных стран стали действия властей при подавлении протестов, начавшихся после выборов 9 августа.

Как пояснил источник Reuters, Канада, США и страны ЕС ясно дали понять, что подобная ситуация в Беларуси не может продолжаться. Поэтому партнеры рассматривают возможность введения санкций, передает РБК.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канада, США и Евросоюз обсуждают возможные санкции против Беларуси, котореы могут быть введены уже в ближайшем будущем.
 
Новости дня
Новости разные
 
МИД Украины назвал бредом слова Лаврова об украинских боевиках в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика