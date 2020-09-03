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Эксперт о курсах валют: негативный прогноз сбывается, но доллар может и упасть до 2,5

03.09.2020 06:25 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Долларов будет много и доллар будет дешевый

- Доллар США сейчас находится на межбанковском рынке Форекс под давлением. И с большой долей вероятности это давление сохранится на протяжении достаточно длительного периода – как минимум до конца 2020-го, а в перспективе – и следующие 1-2 года.

На прошлой неделе руководитель федеральной резервной системы США Джером Пауэлл выступил с программной речью перед конгрессом США, в которой дал понять: нынешняя нулевая процентная ставка останется достаточно долго - пока это будет требоваться. Целевой показатель инфляции, на который ориентируется американский регулятор, остается ниже прогнозного. По июлю инфляция находилась в годовом исчислении около 1% при прогнозе в 2% и вряд ли изменится в ближайшее время.

Поэтому монетарная политика США скорее всего останется прежней. Ставка будет равна нулю. И финансовая система будет накачиваться ликвидностью - абсолютно бесплатными долларами. То есть долларов хватит на всех. Их будет сколько потребуется - не только в экономике США, но и во всем мире.

На самом деле баланс Федрезерва США вырос до каких-то сумасшедших размеров - с начала этого года на 70% до 7 трлн долларов. Такого не было никогда. И ни конца ни краю этому процессу пока не видно.

Вывод простой: долларов будет много, их выпустят столько сколько надо, доллар будет дешевый. И на этом фоне инвесторы уходят в другие валюты. Отсюда достаточно закономерно усиливается интерес к евро.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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