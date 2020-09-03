ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У футболистов Беларуси новая форма. И вот что изменилось

03.09.2020 06:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу отныне будет выступать в новой форме. Презентация экипировки состоялась на столичном стадионе «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чем примечательна игровая одежда и когда в нее облачатся игроки? Об этом в материале Максима Мелещени.

Форму журналистам показали не сразу: сначала к микрофону подошел глава федерации футбола Владимир Базанов с объявлением нового генерального партнера сборной, а после помпезной церемонии с видеопрезентацией форму явили свету капитаны мужской и женской сборных.

Владимир Базанов: готовы показать хороший футбол

У футболистов Беларуси новая форма. И вот что изменилось

Домашний комплект выполнен в белых цветах с красными элементами национального орнамента. Отличительным элементом майки является центральная вертикальная полоса с традиционным белорусским рисунком.

Александр Мартынов: «По футболу все соскучились. Очень ждали, когда сборную соберут»

У футболистов Беларуси новая форма. И вот что изменилось

Гостевой вариант же будет красного цвета, однако стилистические элементы будут прежними. Также на обоих вариантах в области воротника красуется хештег «белыякрылы».

У футболистов Беларуси новая форма. И вот что изменилось

Женская сборная будет иметь схожие комплекты.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу отныне будет выступать в новой форме. Презентация экипировки состоялась на столичном стадионе «Динамо», сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Мартынов: «По футболу все соскучились. Очень ждали, когда сборную соберут»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика