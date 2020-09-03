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Задержаны известные телеведущие Денис Дудинский и Дмитрий Кохно
Источник материала: Партизан
Причины их задержания пока не известны
В среду вечером стало известно, что задержаны двое телеведущих, которые лишились эфиров из-за своих высказываний в соцсетях по поводу задержаний возле магазина symbal.by в июне этого года. Это Денис Дудинский и Дмитрий Кохно. Дудинский сразу же исчез из «Добрай ранiцы, Беларусь» на «Беларусь-1», а Кохно - из «Удачи в придачу» на ОНТ.
Оба по разным рейтингам входили в топ-10 лучших ведущих Беларуси. К тому же Денис Дудинский - известный артист, певец и путешественник.
По неподтвержденным пока данным, Дмитрия Кохно задержали люди в штатском, когда он выходил из дома своей мамы. А Дениса Дудинского - при выходе с работы в районе Площади Победы. Их телефоны сначала молчали, а затем стали недоступны.
В ситуации с Дмитрием Кохно ситуация особенно драматична, поскольку его жена находится на последнем месяце беременности.
Причины задержания пока никто не комментирует. По информации
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Причины их задержания пока не известны
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