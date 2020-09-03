«Составили протокол за сигналы, хотя я в это время был на работе». Врач - о странном деле против него

Источник материала: Tut.by

Дмитрий работает врачом травматологом-ортопедом в 6-й ГКБ. 16 августа из телефонного звонка он неожиданно узнал, что можно получить протокол за неправильное использование звукового сигнала, даже если тебя вообще не было на дороге в это время. AUTO.TUT.BY попытался вместе с Дмитрием разобраться в произошедшем.





— 16 августа мне позвонили с неизвестного номера. Оказалось, это отдел ГАИ Фрунзенского района. Женский голос поинтересовался, где я находился 11 августа в промежутке времени между 12.00 и 13.00. Я ответил, что в это время был на работе и абсолютно в этом уверен. В ответ мне сообщили, что, по их сведениям, я в это время за рулем своего автомобиля подал сигнал, чем создал аварийную ситуацию. И потом еще раз переспросили — нарушал я правила или нет. Я снова ответил, что не нарушал.

Дмитрию сообщили, что его вызовут в ГАИ Фрунзенского района для выяснения обстоятельств дела. Какое-то время Дмитрий держал ситуацию в голове, но потом забыл.





27 августа к Дмитрию попало заказное письмо, датированное 24-м августа, с повесткой. Она гласила, что ему надлежит 27 августа явиться в отдел ГАИ Фрунзенского района в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс. Также в письме была копия протокола с пометкой «не явился».

— Судя по дате, протокол был составлен 13 августа. Он гласил, что два дня назад я двигался по улице Долгобродской и применил звуковой сигнал, чем заставил других участников движения изменить скорость и направление движения. В общем, создал аварийную обстановку. При этом к основному протоколу прилагались протоколы опроса и изъятия. Но ведь меня никто не опрашивал, да и водительское удостоверение не изымали. Более того, даже номер моего автомобиля был указан с ошибкой, — удивляется Дмитрий.









Дмитрию стало интересно, как получилось, что заказное письмо, которое ему должны были вручить под роспись, три дня не могло к нему попасть. Врач обратился на почту. Там ему пояснили, что так как адрес на конверте был неполный, письмо оставили консьержу. Но Дмитрий утверждает, что 25 августа письма все еще не было. А 26-го числа он с супругой ушел на сутки на работу. Поэтому попасть в ГАИ в указанный срок Дмитрий не смог.

— У меня получилось приехать в ГАИ только в понедельник, 31 августа. Переживал, что уже все без моего участия оформили. Но меня отправили к инспектору на рассмотрение.

Дмитрий объяснил, что в тот день в указанный промежуток времени никак не мог сигналить, потому что находился на работе, в больнице. При этом он мог подтвердить свои слова кадрами с камеры видеонаблюдения, установленной в кабинете.

— Лишь на короткое время меня нет на видео, потому что отлучался на перевязку. Все остальное время я был в кабинете. Я сообщил, что могу еще предоставить запись с камеры видеонаблюдения на КПП больницы. В ГАИ сказали ждать вызова, дело будет рассматривать начальник. Но я хотя бы уверен, что у меня есть доказательства того, что я в тот день точно не находился на той улице и не сигналил.

Дмитрий съездил на работу, где ему без проволочек предоставили видео с КПП больницы. Просмотрев запись вместе с коллегами, он убедился, что даже похожий его автомобиль не покидал территорию и не заезжал на нее в указанное в протоколе время.

— Я еще раз посетил ГАИ, чтобы запись с камеры на КПП приобщили к материалам дела. Сейчас остается только ждать.

AUTO.TUT.BY будет следить за развитием событий.