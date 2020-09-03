Белгазпромбанк за II квартал потерял треть средств клиентов









По данным промежуточной отчетности белорусского банка по МСФО, подписанной главой временной администрации Надеждой Ермаковой, средства клиентов на 30 июня 2020 года составили 2,19 млрд бел. руб. против 3,2 млрд бел. руб. на 31 марта 2020 года.





На отчетную дату в структуре средств клиентов на долю физлиц приходится 1,3 млрд бел. руб. (снижение на 37,1% за второй квартал), органов госуправления - 180,8 млн бел. руб. (сокращение на 53,3%). Почти полностью вывели из Белгазпромбанка свои средства компании, занимающиеся транспортировкой газа, - на 30 июня остатки на этих счетах составили 37 млн бел. руб. против 328,8 млн бел. руб. на 30 марта.





В материалах отмечается, что 18 июня Fitch Ratings поместило рейтинг Белгазпромбанка ("B"/"стабильный") под наблюдение с возможностью понижения. "Положительное влияние на внешнюю оценку финансового состояния банка может оказать завершение работы временной администрации и возврат операционного контроля акционерам", - считают в финучреждении.





Как сообщалось, Нацбанк Беларуси ввел с 15 июня 2020 года временную администрацию в Белгазпромбанке после того, как департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил уголовные дела в отношении ряда сотрудников, в том числе членов правления. Акционеры тогда заявили, что решение Нацбанка о смене руководства Белгазпромбанка является грубым нарушением международного законодательства.





Проблемы в банке начались после того, как Виктор Бабарико, который возглавлял его с середины 2000 года, объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента Беларуси. Бабарико был арестован 18 июня. Власти обвиняют его в организации преступной группы по отмыванию нелегальных доходов, уклонении от уплаты налогов и даче взятки. Также были арестованы 6 из 9 членов правления банка, в том числе и.о. председателя правления Кирилл Бадей.





В начале августа временная администрация банка сообщила о стабилизации ситуации. А на встрече с президентом Александром Лукашенко Ермакова заявляла, что банк сможет работать в дальнейшем. "В нашей стране он может быть не таким большим, каким был, если вдруг от него откажутся собственники и не будут вкладывать в него, не откроют лимиты, которые на него закрыли. Он может существовать и потихонечку увеличивать свои обороты, восстанавливаться до того объема, который был. Банк на высоких позициях, и он значимый для экономики страны", - уточняла она.





Белгазпромбанк йствует в Беларуси с 1990 года. "Газпром" и ГПБ владеют по 49,8% акций, ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" (оператор белорусской ГТС, 100%-ная дочерняя компания "Газпрома") - 0,266% акций. Госкомитету по имуществу Беларуси принадлежат 0,097%.



