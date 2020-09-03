Координационный совет пытался связаться с послом РФ, но ответа пока не получил

Координационный совет по урегулированию политического кризиса в Беларуси пытался связаться с послом РФ Дмитрием Мезенцевым для изложения своей позиции российской стороне, но ответа пока не получил, сообщила член президиума КС Мария Колесникова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы несколько раз делали попытки связаться с послом Российской Федерации в Беларуси. Мы пока не получили никакого ответа, но мы ждем, мы готовы свою ситуацию каким-то образом, наше видение объяснить, нашу позицию тоже», — сказала Колесниова.

По ее словам, КС обращался к послу по электронной почте. «Говорят, что наши послания дошли и скоро будет ответ», — отметила член совета.

На вопрос, что делать с признанием президентом РФ Владимиром Путиным официальных итогов белорусских выборов, Колесникова заявила: «У нас есть все данные, которые говорили о фальсификации. Если для формирования мнения, то мы можем эти данные предоставлять, но сейчас нас очень сильно интересуют внутренние проблемы».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной с белорусским коллегой Владимиром Макеем пресс-конференции 2 сентября в Москве сообщил, что представители России не будут встречаться с членами КС, пока они не сформируют свою структуру в соответствии с законодательством страны.

«Мы не знаем, как был сформирован Координационный совет. Многие из тех, кого объявили членами этой структуры, узнали об этом уже постфактум. Некоторые уже успели заявить о том, что они уходят из этой структуры. Не хочу никаких делать оценок, выносить каких-то вердиктов, но некоторые фамилии из того списка, который был объявлен в качестве состава совета, нам знакомы. И целый ряд этих фамилий ассоциируется у нас с личностями, которые выступают за культурный разрыв с Россией, за использование лозунга белорусизации для ущемления русского языка, которые выступают за то, чтобы поменьше сотрудничать со структурами, созданными на постсоветском пространстве, включая идеи выхода из ОДКБ, из Евразийского экономического союза, присоединения к НАТО», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ заявил, что «до сих пор нет внятных объяснений со стороны лидеров этого механизма по поводу той программы, которая висела на сайте Светланы Тихановской, которая подтверждает нацеленность именно на антироссийскую работу и которая потом быстро исчезла».

«Нет внятных объяснений, что же все-таки произошло и что же все-таки на самом деле является программой этого совета, — сказал Лавров. — В этих условиях мы искренне считаем, что нам ни к чему встречаться с представителями [Координационного совета], которые запрашивают подобные контакты (с российской стороной. — ред.), до тех пор, пока они не сформируют свою структуру в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Мы работаем в разных странах с оппозицией, но с оппозицией, которая сама функционирует в легальном правовом поле».

«Еще одна характеристика КС: на каком-то этапе, когда первые демонстрации начались, первые противостояния с правоохранительными органами, там же звучали прямые призывы к правоохранителям нарушать присягу, изменять присяге, переходить на сторону народа, как они выражались, и мы вам за это заплатим, — заявил Лавров. — Мне кажется, это уже просто уголовное преступление. Так что мы хотим сначала понять, что это за люди, которые себя презентуют как единственный радетель за будущее белорусского народа».