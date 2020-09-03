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Белорусы хотят создать онлайн-школу без госидеологии
Источник материала: Партизан
В Беларуси последние недели появилось много инициатив по альтернативному школьному образованию. Проект
⚠️Внимание всем учителям и родителям школьников!
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В Беларуси последние недели появилось много инициатив по альтернативному школьному образованию. Проект «Новая белорусская школа» планирует перевести процесс...
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