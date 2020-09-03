В Минске на торги выставят недостроенное здание историко-культурной ценности

В сентябре потенциальным покупателям предлагают недостроенное здание на ул. Революционной, имеющее статус историко-культурной ценности.





Об электронном аукционе, который пройдет в 10 часов 30 сентября, сообщили в комитете государственного имущества Мингорисполкома.

Предметом торгов станет незавершенное законсервированное капитальное строение на ул. Революционной, 24а, а также право заключения договора аренды на пять лет земельного участка площадью 0,0587 га, необходимого для его обслуживания.

Общая площадь недостроенного (готовность — 30 %) государственного имущества составляет 2 574 кв. м, оно имеет статус историко-культурной ценности. Начальная цена объекта — более 3,8 млн рублей.

Российский застройщик собирался возвести здесь к 2015 году шестиэтажный апарт-отель с номерами повышенной комфортности. В 2017 году Мингорисполком изъял у него этот объект. В июне 2018-го стройка была законсервирована. Сейчас кирпичное здание без кровли состоит из пяти надземных и двух подземных этажей.