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В Минске на торги выставят недостроенное здание историко-культурной ценности

03.09.2020 07:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В сентябре потенциальным покупателям предлагают недостроенное здание на ул. Революционной, имеющее статус историко-культурной ценности.

В Минске на торги выставят недостроенное здание историко-культурной ценности

Об электронном аукционе, который пройдет в 10 часов 30 сентября, сообщили в комитете государственного имущества Мингорисполкома.

Предметом торгов станет незавершенное законсервированное капитальное строение на ул. Революционной, 24а, а также право заключения договора аренды на пять лет земельного участка площадью 0,0587 га, необходимого для его обслуживания.

Общая площадь недостроенного (готовность — 30 %) государственного имущества составляет 2 574 кв. м, оно имеет статус историко-культурной ценности. Начальная цена объекта — более 3,8 млн рублей.

Российский застройщик собирался возвести здесь к 2015 году шестиэтажный апарт-отель с номерами повышенной комфортности. В 2017 году Мингорисполком изъял у него этот объект. В июне 2018-го стройка была законсервирована. Сейчас кирпичное здание без кровли состоит из пяти надземных и двух подземных этажей.

 
 
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В сентябре потенциальным покупателям предлагают недостроенное здание на ул. Революционной, имеющее статус историко-культурной ценности.
 
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