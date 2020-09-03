«Это произойдет быстрее, чем кажется» — Болтон спрогнозировал, что Москва сместит Лукашенко









«Беларусский народ должен решить сейчас, готов ли он настаивать на самоуправлении, возможно, очень рискуя жизнью и собственностью, или с приходом зимы люди просто разойдутся по домам и будут ворчать на свою судьбе», – отметил он.





Однако, по его словам, Россия не допустит никаких «цветных революций» у своих границ, передает The Daily Telegraph.





«Многочисленные переговоры между Лукашенко и Владимиром Путиным в последние дни могут только означать, что Лукашенко знает, что его политическое выживание (и, может быть, больше) зависит от того, удастся ли ему получить спасательный круг от Кремля. Путин более чем желает его предоставить и, возможно, уже делает это, но цена высока. Лукашенко пока может не осознавать, но стремление к помощи Москвы скорее всего означает, что он отказывается от власти в Минске , и, возможно, это произойдет быстрее, чем кажется», – полагает Болтон.





Он также скептически отнесся к мнениям, что Россия не осмелится на военную интервенцию в Беларусь, и заявил, что «коллективная неспособность Запада эффективно ответить означает, что граждане Беларуси должны будут вскоре решить, действительно ли они хотят свободы и независимости. Нравится им это или нет, но они должны будут выбирать: их революция прозападная или пророссийская».





По его мнению, мертворожденной является и идея ЕС провести новые выборы под наблюдением ОБСЕ. Болтон считает самым верным вариантом найти подход к Лукашенко через какого-нибудь бывшего европейского лидера, которому он доверяет и который должен предложить Лукашенко приемлемый путь отхода: куда-нибудь далеко с защитой от судебного преследования.





«Или же Евросоюз должен в частном порядке сказать Путину, что вмешательство в любой форме повлечет за собой неприемлемые издержки», – заявил Болтон.





Так, Германия может угрожать заблокировать завершение строительства «Северного потока-2», а другие европейские страны могут предложить свои меры.