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Светлану Тихановскую номинировали на премию имени Сахарова

03.09.2020 08:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кандидата в президенты Светлану Тихановскую номинировали на престижную правозащитную премию имени Сахарова.




«Сегодня Светлана Тихановская — лидер мирного сопротивления в защиту фундаментальных прав человека, которая сейчас находится в изгнании. Но более важно то, что Светлана Тихановская стала надеждой на демократическое будущее Беларуси», — говорится в комментарии премии.

Премия «За свободу мысли» имени Сахарова — премия в области прав человека, учрежденная в 1988 году Европейским парламентом в честь Андрея Сахарова. Премия вручается лицам, внёсшим «исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару». Лауреатами премии из Беларуси являются Александр Милинкевич и Белорусская ассоциация журналистов.
 
 
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Кандидата в президенты Светлану Тихановскую номинировали на престижную правозащитную премию имени Сахарова.
 
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