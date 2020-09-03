В России перспективный хоккеист умер нелепой смертью

По информации источника издания, подросток скончался в столичном НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.





Спортсмен выполнял упражнения на турнике, но снаряд не выдержал. Подросток упал и ударился головой о бетонный пол.





В больнице хоккеист впал в кому, перенес операцию и неделю провел в реанимации, однако спасти его жизнь не удалось. Игрок выступал в молодежном составе московского "Динамо" и считался перспективным.