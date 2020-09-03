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Госдеп США вновь предостерегает Россию от военного вторжения в Беларусь
Источник материала: АФН
Зампомощника секретаря Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США Джордж Кент заявил, что США не намерены принуждать Беларусь делать выбор между Западом и Россией.
"Из социологических опросов совершенно ясно, что подавляющее большинство белорусов хотят иметь очень близкие и позитивные отношения с Россией", - отметил он, выступая во время видеоконференции, организованной Германским фондом Маршалла в Вашингтоне.
Вместе с тем, отвечая на вопрос о возможном военном вмешательстве России в Беларуси, Кент заявил, что это серьезно ухудшит отношения Москвы и Вашингтона, передает DW.
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Зампомощника секретаря Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США Джордж Кент заявил, что США не намерены принуждать Беларусь делать выбор между...
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