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Туск: Лукашенко хотел создать и возглавить союзное государство с Украиной

03.09.2020 08:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Так Лукашенко хотел обезопасить Беларусь от российской агрессии, а себя - от потери власти в стране.


Лукашенко хотел обезопасить Беларусь от российской агрессии / фото REUTERS

Бывший президент Европейского совета и председатель Европейской народной партии Дональд Туск рассказал, что Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, в 2014 году предлагал создать украинско-белорусский союз с собой во главе.

Об этом Туск сказал в интервью польскому порталу Onet, сообщает "Европейская правда".

"Помню, я не говорил об этом раньше, так сложилось, когда Минск занимался чем-то вроде посредничества между Евросоюзом, Россией и Украиной в те самые жаркие дни кризиса в Украине. Лукашенко мне тогда позвонил, я был еще премьер-министром, и прямо предложил убедить ЕС, что он может быть гарантом мирного решения украинской проблемы. И поддержать его идею белорусско-украинского союза с ним как президентом двух государств" - рассказал глава ЕНП.

Он добавил, что такое предложение прозвучало весной 2014 года.

По словам Туска, Лукашенко тогда намекал, что это единственный способ остановить Россию в ее агрессивных намерениях.

"Не из-за заботы об Украине, а из-за страха потерять власть. Все тогда боялись, что Россия не остановится на аннексии Крыма, а Лукашенко боялся неконтролируемого развития событий, жертвой которого могла стать не только Украина, но и Беларусь. И это могло означать и его конец" - отметил Туск.

"Лукашенко был, есть и будет всегда на своей стороне. Скорее всего, он тогда прощупывал, насколько широкое поле для его игры. Но надо признать, что в украинском деле он сыграл в любом случае позитивную роль, независимо от того, какими были его мотивы", - добавил он.
 
Теги: Минск
 
 
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Так Лукашенко хотел обезопасить Беларусь от российской агрессии, а себя - от потери власти в стране.
 
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