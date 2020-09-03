Ставки на кредитном аукционе достигли 22,25%

Регулятор сообщает, что на аукцион поступила 51 заявка от 10 банков, которые предложили занять рубли по ставкам от 7,75% до 27% годовых. Просили банки в общей сложности 1,6 млрд рублей.





Оценив критичность ситуации, Нацбанк принял решение предоставить ресурсы на 1,1 млрд рублей по средневзвешенной ставке 22,25% годовых. Напомним, в пятницу средневзвешенная ставка сформировалась на уровне 18,57%, а наделю назад составляла 13,14%.





Ставка отсечения сегодня составила 20% годовых. Для сравнения: этот показатель в пятницу находился на уровне 16,1%, а неделю назад — на уровне 12,5% годовых.





Ставки растут из-за дефицита ликвидности. Иллюстрирует эту тенденцию и ситуация на рынке однодневного межбанковского кредитования, где ставки 1 сентября достигли 17,67% годовых против 10,63% на 25 августа.



