«Разбитую машину и имущество сторожили незнакомые люди». Минчанин о собственном задержании и последствиях (видео)

Источник материала: Onliner «Автомобиль был поврежден во время моего задержания, разбиты стекла, оптика, проколоты шины», — минчанин Николай Бондарь, которого, по его словам, остановили в ночь с 11 на 12 августа в Серебрянке, рассказывает типичную для первых поствыборных дней историю. Но даже не это удивило мужчину больше всего: «Незнакомые люди, став очевидцами ситуации, решили охранять брошенную машину. В салоне находились ноутбук, другие ценные вещи. Все осталось невредимым. Вера в белорусов выросла на триста процентов!»

Серебрянка. Остановка. Задержание

Как говорит Николай, в ночь с 11 на 12 августа он ехал с друзьями на своем автомобиле Toyota Picnic:

— Скрывать не буду, мы возвращались с мирного митинга. На улице Плеханова остановились на красный сигнал светофора. На встречной полосе находились люди в форме ОМОНа. Один из них, увидев на моей руке белую ленточку, сказал что-то другому, тот — третьему и так по цепочке. Там же стояла машина ГАИ. Человек в форме сотрудника ДПС, когда до него дошла информация, встрепенулся. Я не знаю, что ему сказали. Он показал жезлом, чтобы я принял вправо. Краем глаза заметил, что к нам приближается группа людей в черном, и понял, что будут конкретно забирать.

По словам водителя, он проехал около сотни метров, чтобы дать возможность друзьям выйти из автомобиля. Те воспользовались несколькими ценными секундами сполна и скрылись.

— За мной сразу подъехала машина ГАИ, а чуть позже — характерный микроавтобус, — продолжает Николай. — Я спокойно открыл дверь. В этот момент из автомобиля ДПС выскочили двое — водитель и пассажир с заднего сиденья. В руках они держали дубинки, а вот балаклав, кажется, не было.

Позже мужчина обратился к психологу. Специалист пыталась выяснить некоторые детали. Оказалось, кое-какие вещи пострадавший не помнит. Сработала защитная реакция организма, пытающегося стереть из памяти шокирующие события.

— Затем меня вытащили из машины, — рассказывает собеседник. — Тут же к избиению подключились два человека в форме ОМОНа. Наносили удары ногами, палками... Остальные ходили вокруг автомобиля и явно намеренно пытались нанести как можно больше ущерба: стекла вдребезги, кузовные элементы повреждены. В довершение один из них воткнул в капот некий острый предмет.

Николай не может точно сказать, сколько продолжалось избиение: «Мне показалось, что прошла целая вечность. А в реальности, возможно, это длилось пару минут».

Из микроавтобуса в автозак

После этого мужчину, как он утверждает, затащили в микроавтобус: «Там избиение продолжалось до тех пор, пока не принесли телефон. Стали спрашивать пароль. Я ответил, что смартфон не мой.

„Ах так?“ — говорят и что есть мочи дубинкой по экрану».

Затем бус пришел в движение и остановился лишь возле стелы «Минск — город-герой».

— Там нас перегрузили в автозак, — говорит Николай. — Процесс достоин отдельного упоминания. Между микроавтобусом и автозаком стояла цепочка из омоновцев. Предстояло пройти через «строй», который избивал дубинками. Несколько ударов пришлись по голове... В автозаке я оказался в отсеке, где находилось около 15 человек. Было очень тесно и душно. Воздуха не хватало. Один парень постоянно терял сознание.

Наш собеседник вспоминает мужчину, который оказался вместе с ним в автозаке: «Ему было под сорок лет. Люди в черном стали его избивать, удары приходились в основном на копчик. Взрослый мужик плакал от боли как пятилетний ребенок».

Как утверждает наш собеседник, в автозаке его били ногами, в том числе по голове, и повредили нос.





Окрестина...

— Потом нас привезли, как я позже узнал, на Окрестина. Нам снова пришлось пройти через цепочку ОМОНа, — вздыхает пострадавший. — Открылась дверь, и омоновец закричал: «Кто громче всех будет петь гимн Республики Беларусь, получит меньше побоев (заменили на более цензурное слово. — Прим. Onliner)». Мы бежали до упора, пока не натыкались на стоявшего омоновца. Он кричал следующую команду: «На колени и мордой вниз!»

Далее мужчина стал участником и свидетелем опроса задержанных. Запомнился разговор с помощником бурильщика, у которого спросили о зарплате. Тот упомянул сумму в несколько тысяч рублей.

Сотрудница, проводившая допрос в жесткой форме, с применением нецензурной лексики, по словам Николая, удивилась: «Тебе мало, что ли? Зачем протестовал?» Парень же, как выяснилось, шел в магазин за пивом.

У самого Николая никак не останавливалось кровотечение из носа: «На мои жалобы отвечали, мол, не переживай, не умрешь. В какой-то момент я понял, что сейчас потеряю сознание. По телу ощутимо прошла волна жара, перед глазами все поплыло. Я силой удерживал сознание. Тогда сотрудники ЦИПа (Центра изоляции правонарушителей. — Прим. Onliner) разрешили поменять положение. Нужно отметить, что они относились к задержанным лучше, чем омоновцы. Но потом приходил человек в черной форме, и все начиналось заново: „На колени, в исходную!“ Тогда я понял, что отключаюсь. С мыслью „делайте, что хотите“ я лег на землю. Ко мне кто-то подлетел и стал бить по голове. После третьего или четвертого удара я потерял сознание».

Очнулся мужчина в автомобиле скорой помощи, которая заехала на территорию ЦИПа.

— Слышу, как омоновец спрашивает: «Привели в порядок? Отдавайте!» — продолжает наш собеседник. — Врач наотрез отказалась, она настаивала на госпитализации. Ей удалось спасти меня и еще одного пострадавшего. Я очень благодарен ей за выдержку и гуманность.

«Вера в белорусов выросла на триста процентов»

Николая доставили в Минскую областную больницу. Когда он отошел от первого шока, то попросил телефон (его мобильный, напомним, был разбит человеком в черном) и связался с другом по имени Виталий, попросив того забрать машину: Toyota Picnic все еще оставалась на улице Плеханова.

В салоне, кроме документов, находились недешевый ноутбук и другие ценные вещи.

— По приезде произошел курьез, — говорит мужчина. — Друг увидел возле машины какого-то человека. Решил, что это кто-то из органов. Состоялся напряженный диалог. А потом выяснилось, что это охранник с ближайшей стоянки. Он сторожил машину и тоже принял Виталия за сотрудника милиции. В общем, с трудом, но разобрались, что они на одной стороне.

Автомобилиста приятно удивила реакция обычных горожан. Свидетелями шокирующих событий, произошедших с ним, стали несколько незнакомых человек, и каждый попытался оказать посильную помощь. Один из очевидцев передал видеозапись (размещенную выше). Какая-то девушка вышла к разбитой машине, чтобы никто не похитил ценные вещи.

— Она ушла лишь тогда, когда нужно было идти на работу, — отмечает Николай. — Но перед этим договорилась, что передаст вахту охраннику ближайшей стоянки, о котором я упоминал ранее.

Вера в белорусов выросла на триста процентов!

В подтверждение полученных травм мужчина прислал в редакцию несколько медицинских документов, которые датированы 12 и 24 августа.

— После случившегося я обращался в больницу повторно в связи с головными болями, — дополнил пострадавший.











«Узнав мою историю, брали либо символическую сумму, либо вовсе отказывались от оплаты»

Что же касается автомобиля, то после произошедшего он находился в плачевном состоянии: стекла разбиты, шины проколоты, кузовные элементы повреждены. Машину доставили на эвакуаторе на СТО.

— Все, кто узнавал о моей ситуации, проявляли лучшие человеческие качества и всячески пытались помочь, — Николай явно не ожидал такой реакции. — Взять того же водителя эвакуатора, который не смог остаться равнодушным. Он не захотел брать денег, кроме минимальной суммы.

Перед ремонтом обратился к специалистам, оценивающим ущерб: «Сотрудники ООО „Центр оценки“, которым я также очень благодарен, взяли сумму, эквивалентную стоимости запроса к базам данных. Насколько я знаю, они работали сверхурочно, чтобы помочь пострадавшим во время протестов».

А когда автовладелец стал искать запчасти (требовалась замена оптики и стекол), то часть комплектующих ему подарили, а еще часть продали со скидкой.





— Пришлось сильно повозиться с заменой стекол, — дополняет собеседник. — Я обращался в два автосервиса. Так, ребята из «Татико-Ко» установили заднее стекло и подарили лобовое, также произведя монтаж. А сотрудники «АльфаСервиса» вставили шесть боковых стекол. Причем им пришлось здорово повозиться — вырезáли каждое, подбирали форму. Но за работу не взяли ни копейки, а вдобавок подарили стеклоомыватель.

Аналогичная история с шиномонтажом. Когда о случившемся с автовладельцем узнали в ООО «МегаскладПлюс», ему продали два колеса по себестоимости и произвели бесплатный шиномонтаж.

Помощь пришла также из организации, где работает знакомый Николая. Сотрудники айтишной компании собрали деньги, необходимые для ремонта автомобиля. Владельцу Toyota оставалось добавить лишь небольшую сумму.

Комментарий ГУВД

В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома, куда мы обратились за комментарием, а также подтверждением изложенной Николаем Бондарем информации, сообщили следующее: «Граждане, которые не согласны с действиями сотрудников милиции, имеют право обратиться в СК или прокуратуру».

— Я только сейчас в полной мере осознал, как сильно благодарен людям, которые дежурили и продолжают дежурить на Окрестина, — признается Николай. — Когда выходишь из ЦИПа, первая мысль — «Что же я наделал! Я в корне не прав». Там реально ломают и заставляют верить, что это мы плохие и ужасные. Заставляют как бы предать самого себя.

А волонтеры — это колыбель души. Ты сразу понимаешь, что это не ты идиот, и весь мир, который был до этого момента в твоей голове, действительно существует. Мир с нормальными людьми.

Напоминаем, что Onliner продолжает собирать истории, связанные с дорожными инцидентами, от непосредственных участников поствыборных событий. Обычные прохожие, водители, пассажиры проявляли гуманизм, человечность и всячески пытались помочь незнакомым людям. Ждем ваших писем на at@onliner.by.