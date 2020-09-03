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МИД России ответил на угрозы санкций США за "вмешательство в дела Беларуси"
03.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Поводом для этого послужило сообщение Reuters, в котором со ссылкой на неназванного чиновника в Вашингтоне звучат угрозы санкций в адрес Москвы.
Говорится и о том, что президент России Владимир Путин создал резерв силовиков для помощи Беларуси в случае необходимости. Однако в Кремле неоднократно подчеркивали, что белорусам нужно предоставить возможность решить ситуацию самим, а помогать "резервом" будут только в крайнем случае.
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Угрозы санкций в отношении России прокомментировали в российском МИД.
"Американцы должны не предупреждения делать кому бы то ни было, а озаботиться тем, чтобы дать возможность белорусам выйти из этой ситуации так, как они считают нужным сами", - заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее стало известно, что Литва, Латвия и Эстония
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