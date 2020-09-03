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МИД России ответил на угрозы санкций США за "вмешательство в дела Беларуси"

03.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Поводом для этого послужило сообщение Reuters, в котором со ссылкой на неназванного чиновника в Вашингтоне звучат угрозы санкций в адрес Москвы.

Говорится и о том, что президент России Владимир Путин создал резерв силовиков для помощи Беларуси в случае необходимости. Однако в Кремле неоднократно подчеркивали, что белорусам нужно предоставить возможность решить ситуацию самим, а помогать "резервом" будут только в крайнем случае.

© Sputnik
Как прошел митинг против иностранного вмешательства в Минске - видео

Угрозы санкций в отношении России прокомментировали в российском МИД.

"Американцы должны не предупреждения делать кому бы то ни было, а озаботиться тем, чтобы дать возможность белорусам выйти из этой ситуации так, как они считают нужным сами", - заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее стало известно, что Литва, Латвия и Эстония вводят запрет на въезд на свою территорию 30 белорусских граждан, среди которых президент Александр Лукашенко, а также ряд высокопоставленных чиновников из различных ведомств. В свою очередь МИД республики заявил, что вынужден будет принять ответные меры в отношении инициаторов таких шагов.

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Теги: Минск
 
 
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