Минчанин купил в деревне дом за $500, отремонтировал и переехал туда жить

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Но личный комфорт у Александра далеко не на первом плане. До сих пор все свободные деньги он вкладывал в подсобное хозяйство: отдал 16 млн. неденоминированных рублей за программируемый инкубатор на 500 яиц, построил теплый сарай для выращивания цыплят, заказывает из Китая специальные лампы для все тех же цыплят и имеет неплохую прибыль от их разведения.









— В прошлом году я вырастил 450 индюков. Отдал 1200 рублей за яйца, $500 за комбикорм, ушло 370 кВт света. Продал, получил $2500 чистой прибыли за 4 месяца. Дал рекламу в районный вестник — даже пенсионеры звонили. Люди же у нас правильно питаться хотят. Каждый спросит: «Чем кормишь?»









Но сложнее всего было разработать гектар земли — на это понадобился целый год. Найти сельхозтехнику в Червенском районе оказалось очень проблематично. Местный агросервис ее не сдает, а во всем районе Александр нашел только одного частника с трактором и еще одного — с культиваторной фрезой.

— Сколько стоит аренда техники? Как с частником договоришься. У разных людей разные финансовые возможности, поэтому частник сам спрашивает: «Сколько дашь?»





Несмотря на деревенский уклад жизни, мужчина продолжает подрабатывать в Минске строителем-ремонтником. Сейчас, например, занимается отделкой квартиры общей площадью 179 кв. метров с 3,5-метровыми потолками в одном из престижных жилых комплексов Минска.





— Мимо денег дурень ходит. Где-то что-то заработалось — сюда вкинулось, отсюда вынулось — туда вкинулось. В этом году поступили достойные предложения по работе в Минске, и я начал ездить туда в командировки. Поэтому держу скромное поголовье кур, козу и свинью.





Пока Александр ездит на заработки в Минск, его родители живут в деревне и следят за хозяйством. Когда мужчина возвращается с подработки — отправляет стариков обратно в Червень.

Резервация минчан в деревне

Почти у всех односельчан Александра есть жилье в Минске, но некоторые из них живут в деревне круглый год и ездят в город только по необходимости.









— Раньше все в столицу ехали. А теперь чешут затылки: «Столица не покорилась — надо ехать назад в колхоз». Когда я сюда переехал, здесь была только одна жилая хата. С тех пор еще трое минчан перебрались сюда жить насовсем, только иногда ездят в Минск на подработки. Костя из столицы переехал, у него семеро детей, все парни. Оброс хозяйством, хлеб уже сам печет, даже мы у него покупаем. Еще одни минчане потихоньку строят здесь дом. Сначала все говорили, что далеко. А я спорил: 101 км от Сухарево — это же очень близко. Дачников здесь тоже хватает: есть пенсионеры из местных, которые зиму живут в Минске, а на лето приезжают в деревню. Есть минчанин, который работает на МТЗ и ездит сюда каждые выходные.

Новых жителей деревни Ачижа объединяет одно: никто из них не решился продать жилье в Минске или хотя бы пустить туда квартирантов. Видимо, дом за $500 хорош лишь в дополнение к столичной квартире, где можно, если понадобится, улечься на диван и взять в руки пульт от телевизора.