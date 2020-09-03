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Фролов: отказ от энергии с БелАЭС ― болезненный для самой Прибалтики

03.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Фролов: отказ от энергии с БелАЭС ― болезненный для самой Прибалтики

У Эстонии несколько иная ситуация, у нее есть горючие сланцы, из которых можно получать электроэнергию, и отчасти страна может удовлетворять свои потребности в электроэнергии, в то время как Литва и Латвия полностью зависят от внешних источников энергоносителей, говорит собеседник Sputnik,заместитель генерального директора российского Института национальной энергетики Александр Фролов. 

© Photo : Белорусская АЭС
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"Особенно иронично складывающаяся ситуация выглядит в отношении Литвы, которая самостоятельно благодаря воле местного руководства лишилась Игналинской АЭС, которую закрыли пол давлением ЕС, когда страна входила в состав Евросоюза", ― говорит Фролов.

Для  стран, лишившихся собственных энергоресурсов или возможности массово экспортировать электроэнергию, представляется крайне болезненным появление Беларуси в качестве игрока, способного занять место, на которое теоретически могла бы претендовать Литва, если бы не разменяла свой суверенитет на деньги от ЕС, рассуждает собеседник.

"Для Беларуси это решение стран Прибалтики не несет вообще никаких последствий, потому что АЭС полностью удовлетворит свои потребности и страна сможет экспортировать энергию. Нужно сделать ряд оговорок о синхронизации энергосистем, но это вопросы решаемые, если на то будет воля местного руководства", ― добавляет Фролов.

Напомним, ранее стало известно о договоренности стран Балтии о прекращении торговли электроэнергией с Беларусью после запуска Островецкой АЭС. Соответствующее соглашение было достигнуто ответственными за энергетику министерствами Эстонии, Латвии и Литвы, сообщили в пресс-службе Министерства экономики и коммуникаций Эстонии.

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