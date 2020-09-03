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Более 570 большегрузов остаются в очередях на границе со странами ЕС

03.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен – Sputnik. Больше 570 грузовых автомобилей продолжают стоять в очередях на границе Беларуси со странами Евросоюза, такие данные размещены на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).

© Sputnik / Виктор Толочко
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Очереди грузовиков начали образовываться в пунктах пропуска на границе с Литвой и Латвией в прошлую субботу. К понедельнику ситуация только усугубилась: заторы стали больше. Со вторника заторы начали понемногу рассасываться. Тем не менее, по состоянию на утро четверга, выезда в Евросоюз продолжают ждать более 570 фур.

На белорусско-литовской границе больше всего машин скопилось в пункте пропуска "Бенякони" - более 140. В "Каменном Логе" находятся более 100 большегрузов, в "Привалке" - более 50, в "Котловке" - более 40.

На границе с Латвией напряженная обстановка в обоих действующих пунктах пропуска: и в "Григоровщине", и в "Урбанах" выезда ожидают по 120 фур.

В начале недели очереди наблюдались также в некоторых пунктах пропуска на границе Беларуси с Польшей. Однако сейчас никаких проблем с пересечением грузовиками границы там нет.

Чем вызвано образование очередей грузовиков на границе с Евросоюзом, не сообщается. По другим направлениям на границе проблем не наблюдается.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

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Теги: Минск
 
 
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Очереди в пунктах пропуска на границе с Литвой и Латвией сохраняются с прошлой субботы, к утру четверга машин стало немного меньше.
 
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