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Власти готовятся к задержкам по выплате зарплат. Подготовлен специальный Указ

03.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские власти готовятся к возможным задержкам по выплате заработных плат и разрабатывают меры по защите прав работающих граждан. Об этом сообщает Интерфакс-Запад.

Власти готовятся к задержкам по выплате зарплат. Подготовлен специальный Указ

Как следует из подготовленного Минтруда и соцзащиты проекта указа президента Беларуси, «в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 календарных дней работник имеет право, известив нанимателя в письменной форме за один день, приостановить работу на весь период до выплаты заработной платы».

При этом работник имеет право отсутствовать на рабочем месте в период приостановления работы, но средний заработок за ним не сохраняется. Кроме того, в период приостановления работы работникам разрешат работать полный день по совместительству.

В соответствии с проектом указа, наниматель должен будет «с уведомлением о вручении» сообщить работнику не позднее, чем за два дня о дате выплаты зарплаты. В этом случае работник обязан выйти на работу «не позднее следующего рабочего дня после дня выплаты заработной платы в полном объеме», отмечается в документе.

Не выйти на работу можно будет не всем

Между тем, в проекте оговаривается, что в ряде случаев не допускается приостановление работы. Перечень таких случаев определит правительство. В качестве компенсации за задержку выплаты зарплаты работникам таких предприятий планируется выплачивать компенсацию в размере 3% от оклада за каждый рабочий день задержки.

Кроме того, соответствии с проектом, планируется ужесточить порядок действия гражданско-правовых договоров. В частности, нанимателям будет запрещено заключение таких договоров, если в штате предприятия есть сотрудники, тарифно-квалификационные характеристики которых «содержат аналогичные трудовые функции». Также будет запрещено одновременное заключение или действие договоров с двумя и более гражданами на выполнение одинаковых работ. При нарушении данного порядка нанимателя оштрафуют.

Банки обяжут сообщать о выплате зарплаты


Кроме того, департамент госинспекции труда Минтруда получит право получать от банков сведения о выплате зарплаты.

Что в итоге?


Власти Беларуси готовятся к серьезным проблемам в экономике, в том числе задержкам по выплате заработной платы. Ранее, о проблемах в белорусской экономики предупредили рейтинговые агентства. Они готовятся пересмотреть рейтинги четырех белорусских банков.
 
 
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Белорусские власти готовятся к возможным задержкам по выплате заработных плат и разрабатывают меры по защите прав работающих граждан. Об этом...
 
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