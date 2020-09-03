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Жена Дениса Дудинского прокомментировала его задержание

03.09.2020 08:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера стало известно о задержании двух телеведущих, уволенных за свои высказывания — Дмитрия Кохно и Дениса Дудинского. С утра жена Дениса, Катерина Раецкая, опубликовала пост с комментариями по поводу произошедшего:

— Помолитесь за обоих, просто чтобы они почувствовали с утра нашу любовь и поддержку.

Мой муж с товарищем провел ночь «на передержке» на Окрестина, мы с Надей Кохно (жена Дмитрия Кохно, — Прим. редакции) с 9.00 утра и весь день планируем ждать у суда Центрального района (предварительная информация!) вестей о заседании, чтобы следить за новостями. Думаю, увидимся там с неравнодушными коллегами ребят, а также нашими друзьями.

Я прошу вас не фантазировать публично на тему действий, предъявлений и других событий. И не заниматься самодеятельностью.

Очень важно, чтобы ваши высказывания, удивления, замечания… соответствовали простому принципу — «не навреди». Лучше увидимся лично на улице Кирова, и ведите там себя прилично. Для важных новостей у меня есть телефон.

Вы знаете этих честных и умных людей, их принципы, их отношение к жизни, к людям, к профессии, которой они посвятили десятки лет. Нести радость, улыбаться, быть рядом со зрителями, гулять по красивым местам города, петь, фотографироваться «в нарядном», рассказывать интересные истории, вдохновлять — это нормальная повседневность ведущего и артиста. За это они нам и нравятся.

С нашими мужчинами — наша бесконечная любовь! А сами они — наша честь и совесть.

Напомним, 2 сентября в Минске задержали шоуменов и ведущих Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно. Причины задержания, а также что за силовые ведомства к этому причастны — пока неизвестно.

Ведущий телепередачи «Удача в придачу» на телеканале ОНТ Дмитрий Кохно остался без эфиров после эмоционального поста в соцсетях по поводу задержаний возле магазина Symbal.by. Позже он обратился с открытым письмом к коллегам, которые еще работают на белорусском телевидении. Тех, кто «не может нормально спать по ночам», шоумен призвал «сделать шаг, без скандалов и громких заявлений», то есть уволиться. Дмитрий пообещал, что лично вступится за каждого из них.

Денис Дудинский также пострадал из-за открытого выражения своего мнения. После поста Дениса о задержаниях возле магазина Symbal.by стало известно, что он с женой Екатериной Раецкой отстранен от ведения «Славянского базара». Позже стало известно, что его уволили с БТ.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Вчера стало известно о задержании двух телеведущих, уволенных за свои высказывания - Дмитрия Кохно и Дениса Дудинского. С утра жена Дениса, Катерина Раецкая,...
 
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