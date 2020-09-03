В Opel раскрыли характеристики бензиновых и дизельных вариантов новой Mokka

Источник материала: Tut.by

Второе поколение Opel Mokka было рассекречено в июне, но тогда немцы показали электрический вариант субкомпактного «паркетника». А сейчас в компании поделились сведениями о модификациях Mokka с традиционными ДВС.





Из отличительных признаков бензиновых и дизельных Mokka — это, само собой, наличие выхлопных патрубков и отсутствие литеры «E» на центральных стойках и багажной двери. Базовым для новой Mokka является 1,2-литровый бензиновый турбомотор с тремя цилиндрами, развивающий 100 л.с. и 205 Нм крутящего момента. В пару ему полагается 6-ступенчатая «механика».





Более мощный вариант этого же двигателя (130 л.с. и 230 Нм) наряду с «механикой» может работать и в комбинации с 8-ступенчатым «автоматом». С ним Mokka может разгоняться до 100 км/ч за 9,2 секунды (вариант с механической коробкой), максимальная скорость достигает 202 км/ч.





Единственный в гамме дизель — это 1,5-литровая «четверка» с 110 л.с. и 250 Нм. Этот двигатель идет в связке только с 6-ступенчатой «механикой» — такой силовой агрегат является самым экономичным в гамме, расходуя в среднем паспортные 3,8 л на 100 км.





Производство новой Mokka начнется в четвертом квартале текущего года, но у дилеров машины появятся не раньше 2021 года. Цены в Opel пока не озвучили.