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Зачем соучредитель TUT.by во время протестов писал главе БТ

03.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Иван Эйсмонт в интервью RT упомянул о странном эпизоде, который произошёл в разгар протестов рядом со зданием Белтелерадиокомпании. Когда у телецентра собрался многолюдный митинг, глава БТ получил сообщение от соучредителя TUT.by Кирилла Волошина.


Иван Эйсмонт

— Я бы не сказал, что мне предложили какие-то деньги. Или написали "всё, выходи, сдавайся". Мне написали что-то типа того, что "не волнуйся, ты хороший парень, ты при новой власти найдёшь себе применение, я тебя уверяю". Это был намёк, что, если ты выйдешь, всё будет хорошо, не бойся. Меня об этом попросил один из основателей TUT.by — Кирилл Волошин, — рассказал Иван Эйсмонт.

Кирилл Волошин подтвердил Еврорадио, что действительно никаких предложений он Эйсмонту не делал. Эйсмонт рассказывает о личной переписке между медиа-менеджерами.

— Это был эмоциональный порыв написать человеку в непростую минуту. Я написал о том, что умный человек при любой власти найдёт себе применение. Написал, что, в каком-то смысле, переживаю за ситуацию, когда под окнами стоят сотрудники. Никаких деталей, денег, должностей и призывов. Там тоже была такая фраза, что я ни к чему не призываю [её Иван Эйсмонт не процитировал. — Еврорадио]. Я просто обратился к нему не как представитель издания, а как живой человек, которому показалось, что другому живому человеку нужна поддержка, — говорит Кирилл.

— Смысл, который я вкладывал, отличается от того, который услышал Иван. В законе "О СМИ" помимо основных принципов, кроме равенства, уважения и прочего говорится о разнообразии мнений. Я думал тогда о том, что белорусское телевидение может и должно воспользоваться этой возможностью высказывать разнообразие мыслей. Но в нашей ситуации когда глава телерадиокомпании сочтёт возможным представить разнообразие мыслей, а не только одну сторону, то его могут уволить. Этого, среди прочего, требовали сотрудники на митинге, которые хотели делать репортажи с Окрестина и в больницах. Поэтому я хотел поддержать его.
 
 
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Иван Эйсмонт в интервью RT упомянул о странном эпизоде, который произошёл в разгар протестов рядом со зданием Белтелерадиокомпании. Когда у телецентра собрался...
 
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