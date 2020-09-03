Зачем соучредитель TUT.by во время протестов писал главе БТ





Иван Эйсмонт





— Я бы не сказал, что мне предложили какие-то деньги. Или написали "всё, выходи, сдавайся". Мне написали что-то типа того, что "не волнуйся, ты хороший парень, ты при новой власти найдёшь себе применение, я тебя уверяю". Это был намёк, что, если ты выйдешь, всё будет хорошо, не бойся. Меня об этом попросил один из основателей TUT.by — Кирилл Волошин, — рассказал Иван Эйсмонт.





Еврорадио , что действительно никаких предложений он Эйсмонту не делал. Эйсмонт рассказывает о личной переписке между медиа-менеджерами. Кирилл Волошин подтвердил, что действительно никаких предложений он Эйсмонту не делал. Эйсмонт рассказывает о личной переписке между медиа-менеджерами.





— Это был эмоциональный порыв написать человеку в непростую минуту. Я написал о том, что умный человек при любой власти найдёт себе применение. Написал, что, в каком-то смысле, переживаю за ситуацию, когда под окнами стоят сотрудники. Никаких деталей, денег, должностей и призывов. Там тоже была такая фраза, что я ни к чему не призываю [её Иван Эйсмонт не процитировал. — Еврорадио]. Я просто обратился к нему не как представитель издания, а как живой человек, которому показалось, что другому живому человеку нужна поддержка, — говорит Кирилл.





— Смысл, который я вкладывал, отличается от того, который услышал Иван. В законе "О СМИ" помимо основных принципов, кроме равенства, уважения и прочего говорится о разнообразии мнений. Я думал тогда о том, что белорусское телевидение может и должно воспользоваться этой возможностью высказывать разнообразие мыслей. Но в нашей ситуации когда глава телерадиокомпании сочтёт возможным представить разнообразие мыслей, а не только одну сторону, то его могут уволить. Этого, среди прочего, требовали сотрудники на митинге, которые хотели делать репортажи с Окрестина и в больницах. Поэтому я хотел поддержать его.