Шуфутинский опубликовал новый «клип» о третьем сентября

Источник материала: Tut.by

Певец Михаил Шуфутинский не мог пройти мимо сегодняшней даты и опубликовал в своем Instagram небольшое видео на свою суперизвестную песню «Третье сентября» в новой аранжировке.

В ролике артист переворачивает листок календаря с датой «3 сентября» и сжигает его. После этого музыкант запечатлен за рулем автомобиля, а также во время игры в бильярд.

Певец также пообещал, что сегодня вечером он выйдет в прямой эфир в соцсети, чтобы исполнить свою популярную композицию.