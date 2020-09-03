|
Шуфутинский опубликовал новый «клип» о третьем сентября
Источник материала: Tut.by
Певец Михаил Шуфутинский не мог пройти мимо сегодняшней даты и опубликовал в своем Instagram небольшое видео на свою суперизвестную песню «Третье сентября» в новой аранжировке.
В ролике артист переворачивает листок календаря с датой «3 сентября» и сжигает его. После этого музыкант запечатлен за рулем автомобиля, а также во время игры в бильярд.
Певец также пообещал, что сегодня вечером он выйдет в прямой эфир в соцсети, чтобы исполнить свою популярную композицию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В современной обработке!
|
Свежие газеты
Архив (Разное)