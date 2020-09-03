Видеофакт. Вооруженные силовики задержали экс-ведущего ОНТ Дмитрия Кохно

Надежда Кохно опубликовала в «Инстаграме» видео задержания супруга возле его автомобиля 2 сентября.

«Вот так это было... с криками: «лицом в пол!!!» и дальше по сценарию. Я даже представить не могла, что это может выглядеть вот так по отношению к нему», — написала Надежда.

Ведущий телепередачи «Удача в придачу» на телеканале ОНТ Дмитрий Кохно остался без эфиров после эмоционального поста в соцсетях по поводу задержаний возле магазина Symbal.by. Позже он призвал коллег уволиться.

Помимо Кохно был задержан и Денис Дудинский. Ранее его отстранили от ведения «Славянского базара» и уволили с БТ. Оба провели ночь на Окрестина.