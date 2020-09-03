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Видеофакт. Вооруженные силовики задержали экс-ведущего ОНТ Дмитрия Кохно

03.09.2020 09:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Надежда Кохно опубликовала в «Инстаграме» видео задержания супруга возле его автомобиля 2 сентября.

«Вот так это было... с криками: «лицом в пол!!!» и дальше по сценарию. Я даже представить не могла, что это может выглядеть вот так по отношению к нему», — написала Надежда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Надя Кохно (@nadyakohno) on Sep 2, 2020 at 10:28pm PDT

Ведущий телепередачи «Удача в придачу» на телеканале ОНТ Дмитрий Кохно остался без эфиров после эмоционального поста в соцсетях по поводу задержаний возле магазина Symbal.by. Позже он призвал коллег уволиться.

Помимо Кохно был задержан и Денис Дудинский. Ранее его отстранили от ведения «Славянского базара» и уволили с БТ. Оба провели ночь на Окрестина.

 
 
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Надежда Кохно опубликовала в «Инстаграме» видео задержания супруга возле его автомобиля 2 сентября.
 
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