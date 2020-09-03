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3 сентября Михаил Мишустин посетит с визитом Минск
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сегодня, 3 сентября, с рабочим визитом в Минске председатель правительства России. Михаил Мишустин, как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», встретится с Александром Лукашенко.
А накануне белорусско-российскую повестку обсудили на уровне министров иностранных дел. Владимир Макей встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве. Основной акцент переговоров – недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны.
Речь шла и возобновлении регулярного транспортного сообщения между двумя странами. К слову, соответствующие ведомства этот вопрос подробно рассмотрели накануне.
Напомним, российская сторона в конце марта из-за пандемии COVID-19 прекратила транспортное сообщение со всеми странами, включая Беларусь.
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Новости Беларуси. Сегодня, 3 сентября, с рабочим визитом в Минске председатель правительства России. Михаил Мишустин, как сообщает Telegram-канал «Пул Первого»,...
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